HARRIS Puri Mansion Jakarta dan Oakwood PIK Jakarta Gelar Kegiatan Berbagi Ramadan Bersama Anak Yatim di Masjid Al Ikhlas PIK

HARRIS Puri Mansion Jakarta berkolaborasi dengan Oakwood PIK Jakarta menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk kebersamaan Ramadan.(Dok. HARRIS Puri Mansion Jakarta)

DALAM semangat berbagi di bulan suci Ramadan, HARRIS Puri Mansion Jakarta berkolaborasi dengan Oakwood PIK Jakarta menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk kebersamaan Ramadan di Masjid Al-Ikhlas PIK pada Jumat lalu. Kegiatan ini turut mengundang anak-anak yatim dari Yayasan Nurul Iman untuk merasakan kebersamaan dan kebahagiaan di bulan penuh berkah.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Budhi Sanjaya Djunaid selaku General Manager Oakwood PIK Jakarta dan HARRIS Puri Mansion Jakarta. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian serta komitmen kedua properti dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya di momen Ramadan yang penuh makna.

Rangkaian kegiatan diawali dengan tausiah Ramadan yang memberikan pesan inspiratif tentang pentingnya berbagi, kepedulian, serta mempererat tali silaturahmi. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemberian santunan serta hampers kepada anak-anak yatim dari Yayasan Nurul Iman sebagai bentuk dukungan dan perhatian di bulan suci ini.

Selain itu, tim dari HARRIS Puri Mansion Jakarta dan Oakwood PIK Jakarta juga membagikan takjil kepada para jamaah Masjid Al Ikhlas PIK sebagai bagian dari kegiatan berbagi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan kemudian ditutup dengan momen berbuka puasa bersama yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Ascott Takes Part Ramadan, sebuah inisiatif sosial yang secara rutin diselenggarakan setiap bulan Ramadan oleh The Ascott Limited Indonesia. Program ini bertujuan untuk menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mempererat hubungan dengan komunitas sekitar.

Acara ini juga terlaksana dengan dukungan dari PIK Tourism Board yang turut berperan dalam menyukseskan kegiatan berbagi ini.

Melalui kegiatan ini, HARRIS Puri Mansion Jakarta dan Oakwood PIK Jakarta berharap dapat terus menghadirkan momen kebersamaan yang bermakna serta menebarkan semangat kebaikan, kepedulian, dan kebahagiaan bagi sesama di bulan Ramadan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program dan penawaran dari The Ascott Limited, silakan mengunjungi website resmi discoverasr.com. (RO/Z-10)