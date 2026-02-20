Ramadhan 2026, TRIBE Bali Kuta Beach Hadirkan Promo Iftar di Afterglow Kitchen & Bar

TRIBE Bali Kuta Beach hadirkan promo buka puasa(Doc TRIBE Bali Kuta Beach)

TRIBE Bali Kuta Beach menghadirkan perpaduan ruang kontemporer dan desain eklektik yang menciptakan suasana hangat dan mengundang, menjadikannya salah satu hotel terbaru dan paling stylish di Pulau Bali. Dengan pemandangan langsung ke Pantai Kuta yang terkenal, interior TRIBE terinspirasi oleh kerajinan lokal dan dirancang senyaman serta seefisien mungkin tanpa mengesampingkan nilai estetika.

Dalam menyambut Ramadhan 2026, TRIBE Bali Kuta Beach dengan bangga meluncurkan pengalaman Iftar 2026 yang istimewa di Afterglow Kitchen & Bar, rooftop restaurant dengan panorama laut lepas dan sunset terbaik di Kuta. Program berbuka puasa ini dirancang untuk menghadirkan momen kebersamaan yang hangat, santai, sekaligus berkesan.

Mengusung konsep “Ngabuburit sambil Sunsetan”, tamu dapat menikmati waktu menjelang berbuka dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau di atas Pantai Kuta. Saat adzan berkumandang, hidangan berbuka yang hangat dan menggugah selera siap disajikan menghadirkan kombinasi menu Nusantara favorit yang akrab di lidah sekaligus memanjakan.

Pengalaman berbuka dimulai dengan pilihan takjil tradisional seperti kurma, puding taro yang lembut, buah segar, serta kue lapis basah sebagai pembuka yang manis dan menyegarkan setelah seharian berpuasa. Untuk hidangan hangat, tamu dapat menikmati sajian berkuah kaya rempah seperti Soto Ayam atau Sup Ikan khas Jimbaran yang memberikan sensasi comfort food yang menenangkan.

Sebagai hidangan utama, berbagai menu khas Indonesia disajikan dengan cita rasa autentik, mulai dari Opor Ayam yang gurih, Rendang Sapi yang kaya bumbu, hingga Ikan Bakar Bumbu Jimbaran yang menghadirkan sentuhan khas pesisir Bali. Pilihan lauk pendamping seperti tumis sayuran, telur balado, dan nasi putih hangat melengkapi pengalaman berbuka yang seimbang dan memuaskan.

Untuk penutup, tamu dapat menikmati dessert tradisional seperti kolak pisang, wajik ketan, atau hidangan manis khas Nusantara lainnya, sebelum menutup santapan dengan teh lemon hangat atau dingin yang menyegarkan.

Afterglow Kitchen & Bar menawarkan pengalaman Buka Puasa di Kuta yang berbeda dari biasanya bukan hanya sekadar makan, tetapi juga menikmati suasana rooftop yang stylish, musik santai, dan udara laut yang menyegarkan.

Bagi masyarakat Bali maupun wisatawan yang mencari tempat Buka Puasa dengan pemandangan Sunset dan Pantai Kuta, TRIBE Bali Kuta Beach menjadi pilihan ideal untuk berbuka bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Pengalaman Iftar 2026 ini dapat dinikmati dengan harga spesial hanya IDR 199,000++ per orang, menjadikannya salah satu pilihan berbuka puasa dengan value terbaik di kawasan Kuta.

Program Iftar tersedia sepanjang bulan Ramadhan 2026 dengan kapasitas terbatas setiap hari, sehingga reservasi lebih awal sangat disarankan. (Adv)