Kumpulan Doa Harian Bulan Ramadan Lengkap 1-30: Arab, Latin dan Arti

RAMADAN 1447 H atau tahun 2026 telah tiba. Sebagai bulan yang penuh ampunan (Maghfirah) dan rahmat, setiap detik di bulan ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khaliq.

Salah satu cara terbaik untuk mengisi waktu berpuasa adalah dengan mengamalkan doa-doa harian yang mengandung permohonan spesifik mulai dari kekuatan iman hingga pembebasan dari api neraka.

Keutamaan Doa Harian Ramadan

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya; pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu."

Dalam konteks doa, ada hadis penting yang menjadi dalil kuat mengapa kita harus memperbanyak permohonan saat berpuasa:

"Ada tiga orang yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi." (HR. Tirmidzi)

Berikut Kumpulan Doa Ramadan Hari ke 1 sampai 30

Doa Hari Ke-1: Memohon Kesempurnaan Ibadah

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيْهِ صِيَامَ الصَّائِمِيْنَ، وَقِيَامِي فِيْهِ قِيَامَ الْقَائِمِيْنَ، وَنَبِّهْنِي فِيْهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِيْنَ، وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيْهِ يَا اِلَهَ الْعَالَمِيْنَ، وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنْ الْمُجْرِمِيْنَ

Latin: Allâhummaj’al shiyâmî fîhi shiyâmash shâimîn, wa qiyâmî fîhi qiyâmal qâimîn, wa nabbihnî fîhi ‘an nawmatil ghâfilîn, wa hablî jurmî fîhi yâ Ilâhal ‘âlamîn, wa’fu ‘annî yâ ‘âfiyan ‘anil mujrimîn.

Artinya: "Ya Allah, jadikan puasaku di bulan ini sebagai puasa orang-orang yang berpuasa sebenarnya, shalat malamku di dalamnya sebagai orang yang shalat malam sebenarnya, bangunkan daku di dalamnya dari tidurnya orang-orang yang lalai. Bebaskan aku dari dosa-dosaku wahai Tuhan semesta alam. Maafkan aku wahai Yang Memberi ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa."

Doa Hari Ke-2: Memohon Keridaan Allah

اَللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيْهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ وَجَنِّبْنِي فِيْهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ وَوَفِّقْنِي فِيْهِ لِقِرَآئَةِ آيَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Latin: Allâhumma qarribnî fîhi ilâ mardhâtika wa jannibnî fîhi min sakhatika wa naqimâtika wa waffiqnî fîhi liqirâ-ati âyâtika birahmatika yâ arhamar râhimîn.

Artinya: "Ya Allah, dekatkanlah aku kepada keridaan-Mu dan jauhkanlah aku dari kemurkaan serta azab-Mu. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-Mu dengan rahmat-Mu, wahai Maha Pengasih dari semua yang pengasih."

Doa Hari Ke-3: Memohon Kecerdasan dan Kewaspadaan

اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ فِيْهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيْهَ وَبَاعِدْنِيْ فِيْهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيْهِ وَاجْعَلْ لِي نَصِيْبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيْهِ بِجُوْدِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِيْنَ

Latin: Allâhummarzuqnî fîhidz dzihna wattanbîh wa bâ’idnî fîhi minas safâhati wattamwîh waj’al lî nashîban min kulli khairin tunzilu fîhi bijûdika yâ ajwadal ajwadîn.

Artinya: "Ya Allah, berikanlah aku rezeki kecerdasan dan kewaspadaan, jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Berikanlah aku bagian dari setiap kebaikan yang Engkau turunkan, demi kemurahan-Mu wahai Zat Yang Maha Pemurah."

Doa Hari Ke-4: Memohon Kekuatan Ibadah

اَللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيْهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ وَأَذِقْنِي فِيْهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ وَأَوْزِعْنِي فِيْهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْنِي فِيْهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِيْنَ

Latin: Allâhumma qawwinî fîhi ‘alâ iqâmati amrika wa adziqnî fîhi halâwata dzikrika wa awzi’nî fîhi li-adâ-i syukrika bikaramika wahfadznî fîhi bihifzhika wa sitrika yâ absharan nâzhirîn.

Artinya: "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk menegakkan perintah-Mu, dan berilah aku manisnya berzikir mengingat-Mu. Berilah aku kekuatan untuk bersyukur kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Jagalah aku dengan penjagaan dan perlindungan-Mu, wahai Zat Yang Maha Melihat."

Doa Hari Ke-5: Memohon Ampunan dan Kesalehan

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيْهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْقَانِتِيْنَ وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Latin: Allâhummaj’alnî fîhi minal mustaghfirîn waj’alnî fîhi min ‘ibâdikash shâlihînal qânitîn waj’alnî fîhi min awliyâ-ikal muqarrabîn bira’fatika yâ arhamar râhimîn.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah aku di dalamnya tergolong orang-orang yang memohon pengampunan, hamba-hamba-Mu yang saleh dan taat, serta para kekasih-Mu yang didekatkan kepada-Mu, dengan kasih sayang-Mu wahai Yang Maha Pengasih."

Untuk doa hari ke-6 hingga hari ke-30, struktur pembacaannya tetap sama. Fokus utama doa pada sepuluh hari kedua (11-20 Ramadan) adalah memohon ampunan (Maghfirah), dan sepuluh hari terakhir (21-30 Ramadan) adalah pembebasan dari api neraka (Itqun minan nar).

Doa Hari Ke-10: Memohon Tawakal dan Keberuntungan

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيْهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْكَ وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنَ الْفَائِزِيْنَ لَدَيْكَ وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ إِلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِيْنَ

Latin: Allâhummaj’alnî fîhi minal mutawakkilîna ‘alayka waj’alnî fîhi minal fâ-izîna ladayka waj’alnî fîhi minal muqarrabîna ilayka bi-ihsânika yâ ghâyatath thâlibîn.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah aku di dalamnya tergolong orang-orang yang bertawakal kepada-Mu, orang-orang yang beruntung di sisi-Mu, dan orang-orang yang dekat dengan-Mu, dengan kebaikan-Mu wahai Tujuan orang-orang yang berharap."

Doa Hari Ke-20: Memohon Pintu Surga Dibuka

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيْهِ أَبْوَابَ الْجِنَانِ وَأَغْلِقْ عَنِّي فِيْهِ أَبْوَابَ النِّيْرَانِ وَوَفِّقْنِي فِيْهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ يَا مُنْزِلَ السَّكِيْنَةِ فِي قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Latin: Allâhummaftah lî fîhi abwâbal jinân wa aghliq ‘annî fîhi abwâban nîrân wa waffiqnî fîhi litilâwatil qur’ân yâ munzilas sakînata fî qulûbil mu’minîn.

Artinya: "Ya Allah, bukakanlah bagiku di bulan ini pintu-pintu surga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka. Berilah aku kemampuan untuk membaca Al-Qur'an, wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin."

Doa Hari Ke-30: Penutup dan Penerimaan Amal

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيْهِ بِالشُّكْرِ وَالْقَبُوْلِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُوْلُ مُحْكَمَةً فُرُوْعُهُ بِالْأُصُوْلِ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Latin: Allâhummaj’al shiyâmî fîhi bisysyukri wal qabûli ‘alâ mâ tardhâhu wa yardlâhur rasûlu muhkamatan furû’uhu bil ushûli bihaqqi sayyidinâ muhammadin wa âlihith thâhirîn wal hamdu lillâhi rabbil ‘âlamîn.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah puasaku di bulan ini dengan penuh syukur dan penerimaan sesuai dengan rida-Mu dan rida Rasul-Mu. Kokohkanlah cabang-cabangnya dengan pokok-pokoknya, demi kebenaran junjungan kami Muhammad dan keluarganya yang suci. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."

Tips Mengamalkan Doa Harian Ramadan