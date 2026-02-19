Niat Sholat Tarawih untuk Sendiri di Rumah Lengkap dengan Bacaan Doa Kamilin

Berikut Bacaan Niat Sholat Tarawih untuk Sendiri(freepik)

SHOLAT tarawih merupakan ibadah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan selama bulan suci Ramadan. Meski umumnya dilaksanakan secara berjamaah di masjid, umat Muslim juga diperbolehkan melaksanakannya secara mandiri (munfarid) di rumah karena alasan tertentu atau agar bisa lebih khusyuk dalam durasi bacaan.

Melaksanakan sholat tarawih sendiri di rumah tetap mendatangkan pahala yang besar asalkan dilakukan sesuai dengan rukun dan tata cara yang benar. Berikut adalah panduan lengkap bacaan niat, tata cara, hingga doa setelah sholat tarawih untuk Anda yang melaksanakannya sendiri.

Secara hukum asal, sholat tarawih adalah sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Rasulullah SAW dalam sejarahnya juga pernah melaksanakan sholat malam di rumah agar tidak dianggap sebagai ibadah wajib oleh umatnya. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki kendala ke masjid, tidak perlu ragu untuk mengerjakannya di rumah.

Niat adalah syarat sahnya sholat. Berikut adalah lafal niat sholat tarawih jika dikerjakan seorang diri:

Teks Arab

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً لِلهِ تَعَالَى

Teks Latin

Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala.

Artinya

"Aku niat sholat sunnah tarawih dua rakaat dengan menghadap kiblat, tunai karena Allah Ta'ala."

Tata cara sholat tarawih sendiri pada dasarnya sama dengan sholat sunnah lainnya, yaitu dilakukan dengan pola 2 rakaat - 1 salam. Berikut urutannya:

Niat: Memantapkan keinginan di dalam hati (boleh dilafalkan). Takbiratul Ihram: Mengangkat tangan sambil mengucap Allahu Akbar. Membaca Al-Fatihah dan Surat Pendek: Disarankan membaca surat yang dihafal dengan tartil. Ruku', I'tidal, Sujud, hingga Duduk di Antara Dua Sujud: Lakukan dengan tumakninah (tenang). Rakaat Kedua: Ulangi gerakan seperti rakaat pertama. Tahiyat Akhir dan Salam: Mengakhiri sholat pada rakaat kedua.

Ulangi pola di atas hingga mencapai jumlah rakaat yang diinginkan (biasanya 8 rakaat atau 20 rakaat).

Doa Setelah Sholat Tarawih (Doa Kamilin)

Setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian rakaat tarawih, sangat dianjurkan membaca Doa Kamilin untuk memohon kesempurnaan iman.

Teks Arab (Potongan Utama)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْإِيْمَانِ كَامِلِيْنَ، وَلِفَرَائِضِكَ مُؤَدِّيْنَ، وَلِلصَّلَاةِ مُحَافِظِيْنَ، وَلِلزَّكَاةِ فَاعِلِيْنَ، وَلِمَا عِنْدَكَ طَالِبِيْنَ، وَلِعَفْوِكَ رَاجِيْنَ، وَلِعَذَابِكَ خَائِفِيْنَ، وَلِلْجَنَّةِ طَالِبِيْنَ، وَعَنِ النَّارِ مُبْتَعِدِيْنَ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْرُوْمِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمَطْرُوْدِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمُبْعَدِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمُهَانِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمَفْتُوْنِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ.

Teks Latin

Allahummaj‘alnā bil-īmāni kāmilīn, wa lifarāidhika mu’addīn, wa lish-shalāti muhāfizhīn, wa liz-zakāti fā‘ilīn, wa limā ‘indaka thālibīn, wa li‘afwika rājīn, wa li‘adzābika khāifīn, wa lil-jannati thālibīn, wa ‘anin-nāri mubta‘idīn. Allahumma innaka ‘afuwwun karīmun tuḥibbul ‘afwa fa‘fu ‘annā. Allahummaghfir lanā dzunūbanā, wa kaffir ‘annā sayyi’ātinā, wa tawaffanā ma‘al abrār. Allahumma lā taj‘alnā minal maḥrūmīn, wa lā minal maṭrūdīn, wa lā minal mub‘adīn, wa lā minal muhānīn, wa lā minal maftūnīn, wa lā minal maghḍūbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn.

Artinya

"Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang menunaikan kewajiban-kewajiban-Mu, yang menjaga sholat, yang menunaikan zakat, yang selalu mengharap apa yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang takut akan azab-Mu, yang menginginkan surga, dan yang menjauh dari neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang terhalang (dari rahmat-Mu), yang terusir, yang dijauhkan, yang dihinakan, yang mendapat cobaan berat, dan bukan termasuk orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat."

Karena sholat sendiri, Anda bebas memilih surat Al-Quran yang lebih panjang atau mengulang-ulang ayat yang menyentuh hati agar kualitas ibadah tetap terjaga meski tanpa suasana masjid.

Sholat tarawih sendiri di rumah adalah alternatif mulia bagi umat Muslim yang ingin tetap menghidupkan malam Ramadan di tengah kesibukan atau kondisi tertentu. Dengan memahami niat dan tata caranya, ibadah Anda akan tetap sah dan insya Allah diterima oleh Allah SWT. Jangan lupa untuk menutup rangkaian sholat dengan sholat Witir sebagai pemungkas ibadah malam Anda. (Z-4)