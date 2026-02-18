Rayakan Kebersamaan Ramadan 2026 dengan Sacred Flavors of Ramadhan dan Paket Menginap Spesial di Hotel Santika Premiere Bintaro

Hotel Santika Premiere Bintaro menghadirkan promo spesial bertajuk Sacred Flavors of Ramadhan mulai 18 Februari hingga 19 Maret 2026.(Dok Hotel Santika Premiere Bintaro)

DALAM rangka menyambut bulan suci Ramadan 2026, Hotel Santika Premiere Bintaro menghadirkan promo spesial bertajuk Sacred Flavors of Ramadhan yang akan berlangsung mulai 18 Februari hingga 19 Maret 2026. Mengusung konsep hidangan autentik khas Nusantara dan internasional, para tamu diajak menikmati pengalaman berbuka puasa yang istimewa dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Paket iftar ini ditawarkan dengan harga Rp278.000 per orang serta harga khusus MyValue Member sebesar Rp258.000 net per orang. Selain menikmati sajian berbuka puasa, para tamu juga berkesempatan mendapatkan doorprize harian serta Grand Prize Umrah yang didukung oleh Al Bayt Tours (syarat dan ketentuan berlaku).

Tak hanya menghadirkan pengalaman berbuka yang berkesan, Hotel Santika Premiere Bintaro juga menyajikan beragam menu unggulan yang menggugah selera. Mulai dari aneka takjil tradisional, hidangan pembuka khas Ramadan, hingga sajian utama istimewa yang dipersiapkan langsung oleh tim Food & Beverage Hotel Santika Premiere Bintaro.

Baca juga : Rayakan Keistimewaan Bulan Suci dengan Promo Royal Ramadhan di Hotel Santika Premiere Bintaro

Konsep buffet yang beragam ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbuka puasa yang tak terlupakan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja dalam suasana yang elegan dan nyaman.

Bagi para tamu yang ingin merasakan ketenangan beribadah sekaligus menikmati staycation selama Ramadan, tersedia pula Sacred Ramadhan Room Package dengan harga Rp1.100.000 net per kamar per malam untuk tipe Deluxe Room. Paket ini sudah termasuk welcome drink, pilihan sahur atau sarapan untuk dua orang, serta paket iftar Sacred Flavors of Ramadhan untuk satu orang.

Tamu juga mendapatkan akses gratis ke kolam renang, pusat kebugaran, serta WiFi gratis. Dengan rangkaian promo istimewa ini, Hotel Santika Premiere Bintaro siap menjadi pilihan terbaik untuk merayakan Ramadan yang penuh makna, ketenangan, dan kebersamaan. (RO/I-2)