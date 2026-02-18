Niat Puasa Ramadan: Arab, Latin, Arti, dan Waktu Mengucapkannya

Berikut bacaan niat puasa Ramadan(freepik)

PUASA Ramadan merupakan ibadah wajib yang menjadi salah satu pilar utama dalam rukun Islam. Dalam menjalankan ibadah ini, niat menempati posisi yang sangat krusial. Tanpa niat yang benar dan dilakukan pada waktu yang tepat, puasa seseorang bisa dianggap tidak sah secara syariat.

Niat secara bahasa berarti Al-Qashd (tujuan) atau keinginan kuat dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks puasa Ramadan, niat adalah pernyataan kesadaran seorang hamba untuk menjalankan perintah Allah SWT.

Bacaan Niat Puasa Esok Hari

Berikut adalah lafaz niat puasa Ramadan yang umum dibaca pada malam hari atau saat makan sahur sesuai dengan tuntunan para ulama:

Baca juga : Bacaan Niat Puasa Ramadan Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin dan Arti

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى Teks Latin: Nawaitu shouma ghadin 'an ada'i fardhi syahri romadhona hadzihis sanati lillahi ta'ala. Artinya: "Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala." Baca juga : Doa Sahur Puasa Ramadhan: Bacaan Niat, Tata Cara, dan Keutamaannya

Waktu Terbaik Mengucapkan Bacaan Niat Puasa Ramadan

Berdasarkan mayoritas ulama (Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali), niat puasa wajib harus dilakukan pada malam hari (Tabyit). Rentang waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari (Maghrib) hingga sebelum terbitnya fajar shadiq (Subuh).

Hal ini merujuk pada hadis Nabi SAW: "Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i).

Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membaca niat segera setelah selesai salat Tarawih atau saat menyantap hidangan sahur agar tidak terlewat.

Bolehkah Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh?

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai niat satu bulan penuh. Dalam Mazhab Maliki, seseorang diperbolehkan melakukan niat puasa Ramadan untuk satu bulan penuh pada malam pertama Ramadan.

Langkah ini sering diambil sebagai bentuk antisipasi jika di tengah bulan seseorang lupa membaca niat harian. Namun, dalam Mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, niat tetap wajib diperbarui (dibaca ulang) setiap malam.

Bacaan Niat Puasa Sebulan Penuh:

Nawaitu shauma syahri ramadhāna kullihi lillāhi ta‘ālā.

(Artinya: Aku niat puasa bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta’ala).

Niat adalah kunci diterimanya ibadah puasa. Pastikan Anda selalu menghadirkan niat di dalam hati setiap malam di bulan Ramadan agar ibadah yang dijalankan bernilai pahala dan sah secara hukum Islam. (Z-4)