Panduan Sholat Tarawih dan Witir: 8 Rakaat vs 20 Rakaat Lengkap dengan Niat dan Doanya

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
SHOLAT Tarawih adalah ibadah sunnah muakkad yang hanya dilaksanakan pada malam hari di bulan suci Ramadhan. Ibadah ini memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa barangsiapa yang mendirikan sholat di malam bulan Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Dalam praktiknya di Indonesia, terdapat dua jumlah rakaat yang umum dilaksanakan, yakni 8 rakaat dan 20 rakaat. Berikut penjelasannya:
Landasan utamanya adalah hadis dari Aisyah RA yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat (8 rakaat tarawih + 3 rakaat witir). Tata caranya biasanya dilakukan dengan format 2 rakaat salam sebanyak 4 kali.
Landasannya adalah praktik pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang disepakati oleh para sahabat. Formatnya adalah 2 rakaat salam sebanyak 10 kali. Mayoritas madzhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia, menggunakan jumlah ini.
Perbedaan jumlah rakaat adalah masalah furu'iyah (cabang agama). Yang terpenting adalah kualitas sholat, tuma'ninah, dan kekhusyukan dalam beribadah.
اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اِمَامًا لِلهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat dengan menghadap kiblat, sebagai imam karena Allah Ta'ala."
اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat dengan menghadap kiblat, sebagai makmum karena Allah Ta'ala."
اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِلهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat dengan menghadap kiblat, karena Allah Ta'ala."
Sholat Witir biasanya dikerjakan 3 rakaat dengan pembagian 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam.
اُصَلِّى سُنَّةَ مِنَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatam minal witri rak'ataini lillahi ta'ala.
اُصَلِّى سُنَّةَ الْوِتْرِ رَكْعَةً لِلهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala.
Setelah melaksanakan rangkaian sholat Tarawih, dianjurkan membaca doa berikut:
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْإِيْمَانِ كَامِلِيْنَ، وَلِفَرَائِضِكَ مُؤَدِّيْنَ، وَلِلصَّلَاةِ مُحَافِظِيْنَ، وَلِلزَّكَاةِ فَاعِلِيْنَ، وَلِمَا عِنْدَكَ طَالِبِيْنَ، وَلِعَفْوِكَ رَاجِيْنَ، وَلِعَذَابِكَ خَائِفِيْنَ، وَلِلْجَنَّةِ طَالِبِيْنَ، وَعَنِ النَّارِ مُبْتَعِدِيْنَ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْرُوْمِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمَطْرُوْدِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمُبْعَدِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمُهَانِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمَفْتُوْنِيْنَ، وَلَا مِنَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ
Allahummaj‘alnā bil-īmāni kāmilīn, wa lifarāidhika mu’addīn, wa lish-shalāti muhāfizhīn, wa liz-zakāti fā‘ilīn, wa limā ‘indaka thālibīn, wa li‘afwika rājīn, wa li‘adzābika khāifīn, wa lil-jannati thālibīn, wa ‘anin-nāri mubta‘idīn. Allahumma innaka ‘afuwwun karīmun tuḥibbul ‘afwa fa‘fu ‘annā. Allahummaghfir lanā dzunūbanā, wa kaffir ‘annā sayyi’ātinā, wa tawaffanā ma‘al abrār. Allahumma lā taj‘alnā minal maḥrūmīn, wa lā minal maṭrūdīn, wa lā minal mub‘adīn, wa lā minal muhānīn, wa lā minal maftūnīn, wa lā minal maghḍūbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn.
Artinya: "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang menunaikan kewajiban-kewajiban-Mu, yang menjaga sholat, yang menunaikan zakat, yang selalu mengharap apa yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang takut akan azab-Mu, yang menginginkan surga, dan yang menjauh dari neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang terhalang (dari rahmat-Mu), yang terusir, yang dijauhkan, yang dihinakan, yang mendapat cobaan berat, dan bukan termasuk orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat."
Sholat Tarawih dikerjakan dua rakaat satu salam, sama seperti sholat sunnah biasa:
Kemudian berdiri lagi untuk dua rakaat berikutnya sampai jumlah rakaat selesai.
Baik 8 maupun 20 rakaat, sholat Tarawih adalah sarana bagi setiap Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di bulan Ramadhan. Pilihlah jumlah rakaat yang membuat Anda bisa sholat dengan tenang dan tuma'ninah. (Z-4)
Kapan sholat Tarawih pertama Ramadhan 2026? Cek jadwal resmi versi Pemerintah, Muhammadiyah, dan NU lengkap dengan bacaan niat dan tata caranya di sini
Sholat Tarawih dikerjakan setelah sholat Isya di bulan Ramadan, biasanya sebanyak 8 atau 20 rakaat, dengan salam setiap 2 rakaat.
Sholat ini termasuk dalam sholat sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau bisa juga sendiri di rumah.
Sholat Tarawih 8 rakaat tetap bernilai sunnah dan memiliki keutamaan besar, sehingga bisa menjadi pilihan bagi yang ingin melaksanakan ibadah malam dengan lebih ringan
Sholat Tarawih adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Meskipun biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid, sholat Tarawih juga bisa dikerjakan sendiri di rumah.
Sholat ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid, tetapi juga bisa dilakukan sendiri di rumah.
Ya Allah, jadikanlah kami pada malam ini termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau terima amal ibadahnya.
Sholat Tarawih 8 rakaat tetap bernilai sunnah dan memiliki keutamaan besar, sehingga bisa menjadi pilihan bagi yang ingin melaksanakan ibadah malam dengan lebih ringan
Sholat tarawih dilakukan sebanyak 2 rakaat, lalu salam. Bisa dilakukan 8 rakaat (4x salam) atau 20 rakaat (10x salam), tergantung kebiasaan.
Sholat Tarawih merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam selama bulan Ramadan. Sholat ini dilakukan setelah sholat Isya, baik secara berjamaah di masjid maupun sendiri di rumah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved