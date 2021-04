Hotel Horison Ultima Bekasi Sambut Ramadan 'Taste of Middle East'

MENYAMBUT semarak perayaan di bulan Suci Ramadan, Hotel Horison Ultima Bekasi mempersembahkan sajian kuliner bernuansa Timur Tengah dengan konsep “Taste of Middle East” sebagai tema utama promo All you can eat Buffet Package di Metsky Dine & Lounge untuk sahur dan buka puasa serta all you can eat takjil package di Host Coffee.

Dari berbagai menu yang di sajikan terdapat tiga menu special yakni Nasi Briyani, Chicken Kofta dan Arabian Tuna Stew, dengan perpaduan antara menu dari Timur Tengah dan sajian khas Nusantara asli Indonesia yang kaya akan rempah, tentunya memberikan sebuah pengalaman kuliner Ramadhan yang berbeda dari biasanya.

”Untuk menyambut bulan suci Ramadhan, hotel kami selalu berusaha untuk memberikan pengalaman kuliner yang istimewa bagi para pengunjung bersama keluarga dan orang terdekat," ungkap MNA Mahartana (Benny) selaku General Manager Hotel Horison Ultima Bekasi.

"Oleh karena itu paket promo yang ditawarkan pun dibuat sangat khusus, mempersembahkan perpaduan sajian kuliner yang modern khas Timur Tengah dan tradisional khas nusantara agar momen perayaan Ramadhan para tamu menjadi semakin special dan tak terlupakan” jelas Benny.

Promo “Taste of Middle East” untuk all you can eat buffet di Metsky Dine & Lounge dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau yaitu Rp 180.000 Nett/orang, tak hanya itu untuk all you can eat takjil di Host Coffee juga dapat dinikmati seharga Rp 50.000 Nett/orang.

Tak hanya menawarkan promo kuliner, Hotel Horison Ultima Bekasi juga menyediakan promo menginap khusus di bulan Ramadhan yang dapat di nikmati menggunakan kode promo : DEAL1442 periode booking dan stay mulai dari tanggal 13 April 2021 hingga 12 Mei 2021.

Selain itu, dalam menyambut seluruh tamu yang datang tetap dilakukan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50%, serta seluruh proses pengambilan makanan yang langsung dilayani staf dari Hotel Horison Ultima Bekasi yang menggunakan APD (alat pelindung diri) standar seperti masker, sarung tangan dan faceshield.

Dengan konsep promo Ramadan yang unik dan menarik ini serta penerapan protokol kesehatan yang optimal diharapkan seluruh tamu yang menginap dan berkunjung ke Hotel Horison Ultima Bekasi mendapatkan kesan yang menyenangkan dan tak terlupakan serta selalu merasa aman dan nyaman ketika berada di Hotel Horison Ultima Bekasi. (RO/OL-09)