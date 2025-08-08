Deny Muis Promosi Jabatan sebagai Panglima Kopasgat TNI

Ilustrasi: Latihan tempur prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU(ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

KOMANDAN Kopasgat (Dankopasgat) Marsda Deny Muis mendapatkan promosi jabatan sebagai Panglima Kopasgat TNI. Promosi itu tertuang di dalam Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan pada 6 Agustus 2025.

"Marsda TNI Deny Muis, jabatan lama Dankopasgat, jabatan baru Pangkorpasgat," demikian tertulis dalam surat keputusan tersebut dikutip, Jumat (8/8).

Adapun, tiga satuan TNI yakni Kopassus TNI AD, Korps Marinir TNI AL dan Kopasgat TNI AU akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga TNI. Selama ini, Kopassus, Marinir dan Kopasgat dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua TNI.

Marsda Deny Muis yang sebelumnya menjabat sebagai Dankopasgat. Dengan adanya validasi organisasi, ia kini menjabat Pangkopasgat dan naik pangkat menjadi bintang tiga.

Selain Pangkopasgat, keputusan Panglima itu juga menunjuk Mayjen Endi Supardi menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar) dan Mayjen Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus). (P-4)