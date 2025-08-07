NasDem dan Bupati Kolaka Timur Bantah Kabar Penangkapan oleh KPK

Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni.(MI/Usman Iskandar)

BENDAHARA Partai NasDem, Ahmad Sahroni, membantah kabar operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu yang dinamakan oleh KPK sebagai OTT. Namun, berita yang disampaikan Pak Johanis Tanak tidak benar. Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar," kata Ahmad Sahroni saat memberikan keterangan pers di Makassar, Kamis (7/8).

Menurut Ahmad Sahroni, dirinya kaget mendapatkan kabar tersebut setelah tiba di Makassar dalam rangka menghadiri Rakernas Partai NasDem. "Saya juga kaget, baru sampai di Makassar sudah ada berita bahwa beliau ditangkap di salah satu restoran," ungkapnya.

Ahmad Sahroni menuturkan bahwa pihaknya menghormati hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, hal itu sangat normal.

"Tapi kalau sudah memberitakan hal yang tidak ada seolah-olah menjadi ada, itu menjadi satu pertanyaan. Mengapa kita harus menjadikan drama dalam proses penegakan hukum? Sangat disayangkan kalau akhirnya drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya seperti apa," jelasnya.

Sahroni menyayangkan kabar berita yang menyebutkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring OTT oleh KPK.

"Kami menyayangkan adanya berita yang seolah-olah menyatakan tertangkap tangan, padahal kenyataannya yang bersangkutan sedang mengikuti Rakernas di Makassar," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, pun meradang. "Mungkin saya langsung saja karena waktu terbatas. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi mengenai berita ini, sejauh ini saya baru mendengar. Tiga jam yang lalu saya baru mendapat kabar terkait masalah OTT," serunya.

Azis juga menyebutkan, secara tidak langsung, akibat pemberitaan tersebut, keluarga dan sahabat banyak yang prihatin, apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ini terkena OTT?

"Alhamdulillah, hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas," sebut Azis

"Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja seperti apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni. Apabila ada, kami sebagai kader NasDem siap menghadapi apa yang menjadi proses hukum," tutupnya. (LN/E-4)