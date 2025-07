Wapres Gibran Cium Tangan Try Sutrisno saat Hari Bhayangkara

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(MGN)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka kedapatan mencium tangan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Momen tersebut terekam saat upacara peringatan ke-79 Hari Bhayangkara di Monas, Jakarta, Selasa (1/7).

Aksi cium tangan Gibran kepada Try terlihat saat Gibran yang berada di belakang Presiden Prabowo Subianto baru tiba di lokasi acara. Baik Prabowo dan Gibran didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto.

Mereka berempat jalan di atas karpet biru menuju tempat duduknya masing-masing. Sebelum duduk, Prabowo dan Gibran menyempatkan waktu untuk menyalami para tamu undangan, antara lain pimpinan DPR RI seperti Puan Maharani maupun Sufmi Dasco Ahmad, serta deretan tempat duduk sejumlah mantan presiden dan wakil presiden.

Mereka yang duduk di barisan tersebut antara lain istri almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, beserta putrinya Yenny Wahid, Try Sutrisno, maupun Susilo Bambang Yudhoyono.

Mulanya, Prabowo menyalami Sinta dan Yenny. Setelah itu, Presiden memberi hormat kepada Try dan dilanjutkan ke Susilo Bambang Yudhoyono. Listyo yang berada di belakang Prabowo juga ikut menyalami Shinta dan Yenny serta Try maupun SBY.

Adapun Gibran tampak menyalimi Try saat gilirannya tiba. Try pun merespon salaman Gibran tersebut. Ini menjadi momen kedua Gibran menyalami Try yang terekam kamera. Sebelumnya pada Senin (2/6), pertemuan Gibran dan Try juga sempat mencuri perhatian publik saat peringatan Hari Lahir Pancasila.

Pertemuan antara Gibran dan Try itu terjadi di tengah isu pemakzulan terhadap Gibran lewat surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang didukung Try. (Tri/P-3)