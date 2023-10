Responden Nilai Ketegasan dan Kebijaksanaan Andika Perkasa Cocok Dampingi Ganjar Pranowo

LEMBAGA survei Indikator Politik Indonesia melansir hasil survei dengan tajuk ‘Signifikansi NU dan Peta Elektoral Jelang Pemilu 2024 di Jawa Timur’. Jawa Timur, salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan potensi pemilih sekitar 16% dari total pemilih di Indonesia.

Survei yang diselenggarakan pada periode 14 hingga 20 September 2023 ini menempatkan Andika Perkasa sebagai kandidat bakal calon presiden dari Ganjar Pranowo yang paling tegas, berwibawa, dan bijaksana. Ketiga nilai itu dinilai unggul dibandingkan kandidat lainnya, bahkan dengan nama top seperti Erick Thohir dan Khofifah Indar Parawansa.

Untuk nilai ketegasan, kewibawaan, dan kebijaksanaan dalam kontestasi mendampingi Ganjar Pranowo, Andika Perkasa mendapat 39,1 poin. Jauh di atas Erick Thohir yang hanya memiliki poin sebesar 8,3 dan Khofifah sebesar 6,4 poin.

Latar belakang dan keberhasilan memimpin institusi TNI membuat sosok Andika dianggap unggul dalam ketiga nilai tersebut. Tidak hanya itu, Andika Perkasa juga kerap menyoroti isu yang paling menjadi fokus masyarakat, yakni pemberantasan korupsi.

Menurut Andika, pemberantasan korupsi dapat menjadi tonggak kemajuan suatu negara. Ia memberi contoh negara tetangga, Singapura, yang dijadikan salah satu negara terfavorit sebagai tempat berinvestasi. Hal itu ditengarai karena ada kepastian hukum di sana.

“Nah jadi kalau Singapura bisa menjadi tujuan (investasi) kita harus bisa dong. Kembali ke tadi efisiensi di tingkat institusi, kalau (anggaran) kita tidak bocor di situ, tidak banyak korupsi, yang tidak tepat itu walaupun sedikit saving dari (pengeluaran pemerintah) 8,2% (dari) GDP, tapi fractionnya itu yang disumbang oleh institusi lembaga pemerintah,” ujar Andika Perkasa saat diwawancarai oleh Rhenald Kasali beberapa waktu lalu.

Meski berlatar belakang militer, namun kepiawaian Andika dalam memahami spektrum ekonomi makro dan postur anggaran negara kita tidak datang tiba tiba. Pasalnya, sosok jenderal purnawirawan bintang 4 ini kenyang menempuh pendidikan luar negeri sampai tingkat tertinggi, strata 3.

Kekuatan dalam hal akademik menjadi salah satu poin lebih Andika Perkasa yang tidak dimiliki oleh jenderal-jenderal purnawirawan lainnya. Andika perkasa menyelesaikan gelar Ph.D di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University, Washington D.C., AS.

Tidak mengherankan jika pengamat politik Djuni Thamrin mengamini intelegensi yang dimiliki Andika Perkasa.

“Melihat penugasan, karier dan pendidikan akademik yang cukup menonjol yang dimiliki oleh Andika Perkasa ini, maka tidak heran ia dapat menjadi kandidat pemimpin nasional yang dimiliki oleh Indonesia,” terang Djuni Thamrin. (Z-7)