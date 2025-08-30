(MI/Heri Susetyo)

Motor listrik menjadi solusi hemat bagi masyarakat untuk mengurangi biaya operasional berkendara yang sebelumnya menggunakan bahan bakar bensin.

Itu yang ditawarkan brand United 35 tahun dengan United E-Motor yang sudah lima tahun di market Indonesia. Mereka hadir kembali di GAIKINDO Indonesia Indonesia Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 sebagai solusi hemat operasional berkendara.

Direktur United E-Motor Jawa Timur, Christian Hartono mengatakan, lima seri motor ditampilkan adalah seri TE 3000, T 1800, C 2000, MT 1500, serta MX 1200. Menurut Christian, motor listrik saat ini menjadi solusi hemat biaya operasional karena penggunaannya dapat menghemat hingga Rp 5 juta per tahun dibandingkan motor konvensional.

"Katakanlah setiap hari isi bensin Rp20 ribu, kalau motor listrik setiap ngecas hanya Rp2 ribu untuk perjalanan 80 kilometer, sangat hemat," kata Christian.

Christian menyampaikan optimistis, permintaan motor listrik semakin ramai ke depan. Seperti dulu saat peluncuran motor matic pertama, masyarakat masih ragu atau enggan membeli. Namun seiring waktu kini justru lebih banyak motor matic di jalanan.

Christian meyakinkan, United E-Motor adalah rekomendasi motor listrik efisiensi terbaik dengan jarak tempuh hingga 195 kilometer. Selain itu waktu charge 20 - 100% hanya 1.5 jam (super fast charging) di colokan manapun tanpa charging station khusus.

United E-Motor juga memiliki after sales terbaik dengan garansi rangka lima tahun dan garansi baterai hingga lima tahun tanpa syarat dengan gratis jasa teknisi seumur hidup. Motor listrik United juga sudah bebas biaya sewa baterai & bebas biaya odo dengan baterai terjangkau mulai dari harga Rp500 ribu/Sla & Rp5 juta/Lithium.

Sejak beroperasi pada 2021, United E-Motor telah membangun jaringan diler di berbagai daerah, mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jember, Madiun, Lamongan, hingga Jombang. Serta diperluas ke Semarang, Bali, dan Sulawesi untuk membantu pelanggan jika menghadapi kendala.

"Meski insentif untuk kendaraan roda dua di segmen elektrik dari pemerintah masih belum jelas keberlanjutannya, kami tetap optimistis penjualan akan bertumbuh," kata Christian.

Selama pameran GIIAS 2025 di Surabaya, United E Motor memberikan diskon yang lebih dibanding insentif dari pemerintah. Bahkan ada diskon hingga Rp13 juta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Kami percaya motor listrik memberi solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu kami terus optimistis, meskipun subsidi pemerintah belum ada kepastian,” kata Christian. (H-1)