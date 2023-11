Wuling Perkenalkan Tampilan BinguoEV kepada Publik

Wuling Motors (Wuling) resmi memasuki fase pre-launch dari kendaraan listrik terbarunya dengan menampilkan eksterior dan interior BinguoEV (dibaca: Bing-go EV) di Atrium Circle, Summarecon Mall Serpong, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/11). Dalam pameran yang berlangsung dari 16-19 November ini, para pengunjung dapat melihat langsung tampilan eksterior dan interior dari BinguoEV dan melakukan pre-book untuk mobil listrik Wuling kedua ini. “Wuling memulai pengembangan EV sejak tahun 2014 di Tiongkok dan seiring berjalannya waktu, Wuling telah mencatatkan pencapaian signifikan sebagai produsen kendaraan listrik global yang berpengalaman dan terpercaya di dunia," ungkap Vice President Wuling Motors Arif Pramadana dalam keterangannya, Kamis (16/11). Baca juga : Begini Perjalanan Wuling Jadi Salah Satu Produsen Mobil Listrik Terlaris Hingga saat ini, lanjutnya, sebanyak 1,6 juta unit produk mobil listrik Wuling telah dinikmati oleh konsumen di berbagai negara. Di Indonesia, Wuling memulai inovasinya dalam memproduksi kendaraan listrik sejak Agustus 2022 lalu melalui peluncuran Air ev sebagai mobil listrik pertama kami di Tanah Air. Baca juga : Dibanderol Kurang Dari Rp300 Juta, Intip Fitur Lengkap Wuling Alvez "Produk ini sukses mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat dan terbukti menjadi mobil ev terlaris saat ini dengan penjualan lebih dari 12.000 unit dari peluncurannya hingga Oktober 2023. Pencapaian tersebut membuat Air ev mendominasi segmen kendaraan listrik di Indonesia,” jelas Arif. Menyandang tagline ‘Drive Electric, Be The Icon’, BinguoEV memungkinkan setiap penggunanya untuk menjadi ikon dalam perubahan menuju mobilitas berkelanjutan. Dengan memilih BinguoEV, pengguna tak hanya memiliki kendaraan listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga mampu menginspirasi perubahan positif bagi orang lain untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih hijau seiring dengan semangat ‘Drive For A Green Life’. BinguoEV juga menghadirkan pengalaman berkendara yang berkesan bersama kendaraan listrik dengan desain ikonik. Dengan kabin yang luas dan nyaman, BinguoEV pun bisa menjadi teman yang sempurna untuk mendukung mobilitas para penggunanya. Pada sisi eksterior, BinguoEV tampil dengan desain yang ikonik, menggabungkan estetika retro klasik dan sentuhan modern yang memukau. Secara keseluruhan, BinguoEV mengadopsi gaya desain yang timeless dan dipadukan dengan elemen-elemen modern yang menambah unsur futuristik di kendaraan listrik ini seperti lampu LED berbentuk ‘X’ dan velg yang unik. BinguoEV mengaplikasikan dual-tone body color yang memadukan warna Starry Black pada bagian atas dengan tiga pilihan warna, yakni Milk Tea, Mousse Green, and Galaxy Blue. Beralih ke sisi interior, BinguoEV menawarkan kabin yang luas dengan jok perforated synthetic leather yang menyajikan kenyamanan ekstra bagi penumpang dan pengemudi. Selain itu, BinguoEV juga dilengkapi dengan 15 kompartemen dan bagasi dengan luas yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang bawaan. Selain itu, beragam fitur penunjang kenyamanan berkendara lainnya juga turut hadir dalam BinguoEV. Pengemudi dapat melakukan pengaturan posisi duduk dengan lebih mudah melalui fitur Electric Seat Adjustment. Pada bagian dashboard, terdapat Multifunction Steering Wheel yang dilengkapi tombol pengoperasian audio dan pengaturan menu. Rotary Gear Selector juga kembali dihadirkan di BinguoEV sebagai pengoperasi transmisi dengan knop putar futuristik. Selain itu, konsol tengah kendaraan ini juga turut dilengkapi dengan tombol Electric Parking Brake dan Auto-Vehicle Holding. Perjalanan pun semakin menyenangkan berkat sistem hiburan yang terintegrasi di 10.25” head unit. Sebagai tambahan informasi, BinguoEV sendiri telah diluncurkan di Tiongkok pada Maret 2023 lalu dengan nama BingoEV. Setelah enam bulan diluncurkan, mobil listrik ini mencatatkan angka penjualan lebih dari 120.000 unit. Itu menjadikannya sebagai salah satu produk yang sukses diluncurkan oleh Wuling untuk segmen kendaraan listrik di negara asalnya. (Z-8)

Wuling Motors (Wuling) resmi memasuki fase pre-launch dari kendaraan listrik terbarunya dengan menampilkan eksterior dan interior BinguoEV (dibaca: Bing-go EV) di Atrium Circle, Summarecon Mall Serpong, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/11).

Dalam pameran yang berlangsung dari 16-19 November ini, para pengunjung dapat melihat langsung tampilan eksterior dan interior dari BinguoEV dan melakukan pre-book untuk mobil listrik Wuling kedua ini.

“Wuling memulai pengembangan EV sejak tahun 2014 di Tiongkok dan seiring berjalannya waktu, Wuling telah mencatatkan pencapaian signifikan sebagai produsen kendaraan listrik global yang berpengalaman dan terpercaya di dunia," ungkap Vice President Wuling Motors Arif Pramadana dalam keterangannya, Kamis (16/11).

Hingga saat ini, lanjutnya, sebanyak 1,6 juta unit produk mobil listrik Wuling telah dinikmati oleh konsumen di berbagai negara. Di Indonesia, Wuling memulai inovasinya dalam memproduksi kendaraan listrik sejak Agustus 2022 lalu melalui peluncuran Air ev sebagai mobil listrik pertama kami di Tanah Air.

"Produk ini sukses mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat dan terbukti menjadi mobil ev terlaris saat ini dengan penjualan lebih dari 12.000 unit dari peluncurannya hingga Oktober 2023. Pencapaian tersebut membuat Air ev mendominasi segmen kendaraan listrik di Indonesia,” jelas Arif.

Menyandang tagline ‘Drive Electric, Be The Icon’, BinguoEV memungkinkan setiap penggunanya untuk menjadi ikon dalam perubahan menuju mobilitas berkelanjutan. Dengan memilih BinguoEV, pengguna tak hanya memiliki kendaraan listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga mampu menginspirasi perubahan positif bagi orang lain untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih hijau seiring dengan semangat ‘Drive For A Green Life’.

BinguoEV juga menghadirkan pengalaman berkendara yang berkesan bersama kendaraan listrik dengan desain ikonik. Dengan kabin yang luas dan nyaman, BinguoEV pun bisa menjadi teman yang sempurna untuk mendukung mobilitas para penggunanya.

Pada sisi eksterior, BinguoEV tampil dengan desain yang ikonik, menggabungkan estetika retro klasik dan sentuhan modern yang memukau. Secara keseluruhan, BinguoEV mengadopsi gaya desain yang timeless dan dipadukan dengan elemen-elemen modern yang menambah unsur futuristik di kendaraan listrik ini seperti lampu LED berbentuk ‘X’ dan velg yang unik.

BinguoEV mengaplikasikan dual-tone body color yang memadukan warna Starry Black pada bagian atas dengan tiga pilihan warna, yakni Milk Tea, Mousse Green, and Galaxy Blue.

Beralih ke sisi interior, BinguoEV menawarkan kabin yang luas dengan jok perforated synthetic leather yang menyajikan kenyamanan ekstra bagi penumpang dan pengemudi. Selain itu, BinguoEV juga dilengkapi dengan 15 kompartemen dan bagasi dengan luas yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang bawaan.

Selain itu, beragam fitur penunjang kenyamanan berkendara lainnya juga turut hadir dalam BinguoEV. Pengemudi dapat melakukan pengaturan posisi duduk dengan lebih mudah melalui fitur Electric Seat Adjustment. Pada bagian dashboard, terdapat Multifunction Steering Wheel yang dilengkapi tombol pengoperasian audio dan pengaturan menu.

Rotary Gear Selector juga kembali dihadirkan di BinguoEV sebagai pengoperasi transmisi dengan knop putar futuristik. Selain itu, konsol tengah kendaraan ini juga turut dilengkapi dengan tombol Electric Parking Brake dan Auto-Vehicle Holding. Perjalanan pun semakin menyenangkan berkat sistem hiburan yang terintegrasi di 10.25” head unit.

Sebagai tambahan informasi, BinguoEV sendiri telah diluncurkan di Tiongkok pada Maret 2023 lalu dengan nama BingoEV. Setelah enam bulan diluncurkan, mobil listrik ini mencatatkan angka penjualan lebih dari 120.000 unit. Itu menjadikannya sebagai salah satu produk yang sukses diluncurkan oleh Wuling untuk segmen kendaraan listrik di negara asalnya. (Z-8)