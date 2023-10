HPM Perkenalkan New Honda City

PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan New Honda City, model sedan yang kini tampil lebih stylish dan dilengkapi dengan teknologi keselamatan terdepan Honda SENSING. Model terbaru Honda ini mulai dapat dipesan di seluruh diler Honda di Indonesia mulai 9 Oktober 2023.

Honda City pertama kali hadir di Indonesia pada 1996, sebagai sedan bagi para profesional berjiwa muda dengan gaya hidup dinamis. New Honda City kini menampilkan perubahan pada desain gril depan, bumper depan serta LED Fog Light yang semakin stylish.

New Honda City menggunakan Full LED Headlight dan LED Daytime Running Light. Sementara pada bagian belakang mobil, desain bumper terlihat lebih tajam yang juga semakin diperkuat dengan desain Alloy Wheel 16 inci yang baru.

Pada bagian kabin kini dilengkapi dengan 4.2 inch Interactive TFT Meter terbaru dan fitur Auto Headlight. Pada baris kedua terdapat dua slot USB C yang memberikan kenyaman kepada penumpang untuk mengisi daya smartphone.

New Honda City dilengkapi dengan fitur Walk Away Auto Lock yang membantu mengunci kendaraan saat pengguna meninggalkan kendaraan. Mobil ini juga telah dilengkapi dengan Rear Seat Reminder untuk mengingatkan pengemudi barang yang tertinggal di baris kedua.

Untuk menambah rasa aman bagi pengemudi dan penumpang, New Honda City kini dilengkapi teknologi Honda SENSING yaitu serangkaian teknologi keselamatan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi dan penumpang. Teknologi ini akan memberikan peringatan serta secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi resiko kecelakaan.

Teknologi Honda SENSING pada New Honda City meliputi: Collision Mitigation Brake SystemTM (CMBSTM), Auto-High Beam (AHB), Lane Keeping Assist System (LKAS), Lead Car Departure Notification System (LCDN), Road Departure Mitigation (RDM) serta Adaptive Cruise Control (ACC).

"Honda City merupakan salah satu model sedan Honda yang memiliki penggemar dan konsumen loyal selama lebih dari 25 tahun kehadirannya di Indonesia. Kini, New Honda City menghadirkan berbagai penyegaran tampilan serta fitur keselamatan yang akan memberikan nilai lebih untuk memenuhi kebutuhan konsumen Honda di Indonesia," ujar

Sales & Marketing and After Sales Director HPM Yusak Billy, Senin (9/10).

New Honda City dibekali mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang menghasilkan tenaga maksimum sebesar 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Sedan sub kompak ini ditawarkan dalam 3 pilihan warna, yaitu Platinum White Pearl, Meteoroid Gray Metallic dan Crystal Black Pearl, dan dijual dengan harga Rp399.900.000 (OTR Jakarta). (RO/S-3)