HPM Kembali Resmikan Dealer Mobil Bekas Honda Bersertifikasi di Cimone

PT Honda Prospect Motor kembali memperluas jaringan dealer mobil bekas Honda bersertifikasi dengan meresmikan Honda Bintang Used Car di Cimone, Tangerang pada Jumat (22/9) pekan lalu. Dealer ketiga mobil bekas Honda bersertifikasi ini memudahkan konsumen untuk membeli mobil baru Honda dengan cara tukar tambah dan menjual mobil bekas Honda yang berkualitas dan tersertifikasi secara resmi (Honda Certified Used Car).

Honda Certified Used Car merupakan sertifikasi yang secara resmi diberikan oleh Honda kepada mobil bekas Honda dengan pemakaian di bawah 5 tahun, dan telah melalui pemeriksaan kualitas secara menyeluruh, serta direkondisi dengan menggunakan suku cadang asli Honda. Segala pemeriksaan dan perbaikan dilakukan oleh teknisi Honda yang terlatih sehingga kendaraan memiliki kualitas terjamin serta harga yang bersaing.

Baca juga: Honda Resmikan Enam Jaringan Diler di Sumatra

"Kami ingin memberikan kemudahan bagi konsumen yang berada di kota Tangerang dan sekitarnya dalam membeli mobil baru dengan cara tukar tambah, dan konsumen yang mencari mobil bekas Honda yang berkualitas dengan hadirnya Honda Bintang Used Car sebagai dealer mobil bekas Honda yang bersertifikasi. Selain itu, dengan kualitas dan juga harga yang bersaing, kami berharap Dealer Honda Certified Used Car ini dapat melayani konsumen dengan baik," ujar Sales & Marketing and After Sales Director HPM Yusak Billy.

Selain mendapatkan mobil bekas Honda dengan kualitas terjamin, konsumen yang membeli mobil di Dealer Honda Certified Used Car juga akan mendapatkan perpanjangan garansi selama 1 tahun/20.000 km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu).

Di samping itu, bagi konsumen yang sudah memiliki mobil Honda dan ingin menggantinya dengan mobil Honda baru, konsumen dapat melakukan trade-in atau tukar tambah secara mudah dan praktis dengan menjual mobil bekasnya ke Dealer Honda Certified Used Car yang merupakan mitra resmi dari dealer resmi Honda dan di saat yang sama, konsumen dapat membeli mobil Honda baru di dealer resmi Honda.

Baca juga: Honda Buka Jaringan Dealer Resmi Pertama di Kota Ternate

Konsumen dapat melakukan tukar tambah mobil dan, atau membeli mobil bekas Honda bersertifikasi di Dealer Honda Bintang Used Car yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No 25-26, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15114. Konsumen juga dapat mengakses melalui website https://hondabintang.com/used-car/, atau menghubungi Honda Bintang Used Car melalui WhatsApp di nomor 0813-1970-0400.

Sebelumnya Honda telah meresmikan dealer certified used car Honda Primauto di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Honda Ambara Usedcar di Sawangan, Depok. (RO/S-3)