Hyundai Indonesia Puas dengan Capaian Stargazer X selama GIIAS 2023

HEAD of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia, Astrid Ariani Wijana mengatakan bahwa penerimaan konsumen untuk varian terbaru dari Hyundai Stargazer X cukup memberikan hasil yang positif, meski baru diluncurkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 lalu.

"Kalau Stargazer X penerimaannya bagus banget memang pas di GIIAS, itu kelihatan sih ya walaupun istilahnya baru diperlihatkan beberapa hari," kata Astrid di sela-sela kegiatan Media Drive Experience: Unleash the X in You with Stargazer X yang berlangsung di Yogyakarta, Senin (28/8) seperti dilansir dari Antara.

Hasil positif yang ditorehkan Stargazer X ini, diharapkan oleh Astrid juga akan bisa ditularkan ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Selama pameran GIIAS 2023, kendaraan ini menghasilkan pemesanan sebanyak 600 unit.

Selama pameran itu juga, Stargazer berhasil mengumpulkan sebanyak 1.600 unit pemesanan dan terbanyak memang masih didominasi oleh Stargazer generasi awal.

"Total kita kemarin 1.600 lebih gabungan pesanan Stargazer. Pesanannya lebih banyak Stargazer, sementara Stargazer X itu sepertiganya ya, hampir 600 unit lah pemesanannya," ucap dia.

Varian terbaru dari Stargazer ini sudah dilengkapi dengan mesin Smartstream G4FIII 1.5 MPI Inline 4 Cylinder DOHC dan sistem Intelligent Variable Transmission (IVT) yang memastikan performa maksimal dan efisien.

Hyundai Stargazer X ini juga sudah dilengkapi dengan empat futur Drive Mode seperti Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Untuk keamanan saat berkendara, Hyundai sudah melengkapinya dengan Hyundai SmartSense.

Kendaraan cerdas ini juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist, fitur ini memungkinkan kendaraan dapat memberikan sinyal dengan menggerakkan lingkar kemudinya ketika tidak sesuai dengan jalur yang ada.

Hadir dengan dua varian, Hyundai Stargazer X Style dibanderol dengan harga Rp325.600.000. Sedangkan untuk varian Stargazer X varian Prime dibanderol dengan harga Rp336.200.000. (Z-6)