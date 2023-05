MMKSI Rilis Program Penjualan Mitsubishi Sepanjang Mei 2023

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara rutin menggelar berbagai program penjualan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan idaman. Tidak terkecuali pada bulan Mei 2023 ini.

Sepanjang bulan Mei 2023 ini, MMKSI menghadirkan berbagai penawaran program penjualan yang terdiri dari beragam kemudahan proses kepemilikan kendaraan, program pembiayaan yang menarik, dan lain-lain. Program ini tidak hanya berlaku untuk pembelian kendaraan penumpang Mitsubishi, tetapi juga untuk pembelian kendaraan niaga ringan.

“MMKSI ingin menyampaikan semangatnya kepada masyarakat Indonesia dalam memberikan layanan dan penawaran terbaik yang tersedia di seluruh diler kami. Kami berharap dari berbagai penawaran ini para pelanggan dan calon pelanggan bisa mendapatkan pengalaman terbaik yang bisa mengakomodasi untuk aktivitas mereka,” ucap Director of Sales & Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida.

Untuk model New Xpander Cross dan New Xpander, MMKSI manawarkan keringanan berupa DP 10% atau bunga 0% dengan tenor 2 tahun atau Gratis Asuransi 1 tahun (Khusus cabang Duri, Padang, dan Pekanbaru berlaku 2 tahun).

Ada juga Smart Cash bunga 0%, gratis asuransi dan biaya admin, Paket cicilan pintar, Kaca film V-Kool (Xpander Cross Premium CVT) atau Konica Minolta (Xpander/Xpander Cross MT), - Gratis Paket SMART Silver hingga 50.000 km atau 4 tahun: Biaya Jasa (Untuk semua varian). Selain itu ada Asuransi Kerusakan Ban selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp1,4 juta dan berlaku untuk 1 ban

Khusus New Xpander Cross ada Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp10 juta/orang, sementara untuk New Expander nominal klaim maksimal hingga Rp5 juta/orang.

Untuk model New Pajero Sport, ada penawaran pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance berupa DP Ringan mulai 15% (12% khusus untuk Sumatera Utara), Bunga 0% hingga 2 tahun dan gratis asuransi All Risk hingga 1 tahun. Paket Smart Cash dengan bunga 0%, potongan biaya administrasi, dan gratis asuransi All Risk hingga 1 tahun, Gratis Kaca Film V-Kool, Gratis Paket SMART SILVER, dan lain lain.

Untuk pembelian Outlander PHEV mendapatkan Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun, atau Gratis asuransi 2 tahun, Gratis Paket Free Maintenance untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun, Gratis kaca film V-Kool, Gratis standard AC Home Charger beserta instalasinya.

Sementara untuk pembelian Triton 4x4, mendapatkan DP ringan mulai 15%, atau Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun, Gratis Ban MT untuk varian SC & DC HDX, Gratis biaya jasa dan suku cadang (sesuai dengan Service Manual Book) hingga 40.000 km atau 2 tahun untuk semua varian 4x4.

Triton 4x2. Khusus pembelian Triton 4x2 ada Program pilihan cashback, atau Program DP ringan mulai 15%, atau Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun

Sedangkan untuk pembelian L300 di bulan Mei 2023 mendapatkan Program pilihan cashback, atau Program pilihan DP ringan mulai 10%, Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun, atau Paket SMART Cash dengan bunga 0% dan gratis asuransi serta potongan biaya administrasi. Plus hadiah langsung TV LED program tidak berlaku untuk area Jabodetabek, Banten, dan Sumatra). (RO/S-3)