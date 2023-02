UD Trucks Indonesia Siap Dukung Penggunaan Bahan Bakar B35

UD Trucks Indonesia mengumumkan per Februari 2023 ini, perusahaan truk komersial yang berbasis di Jepang tersebut turut mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan biodiesel B35 yang merupakan bagian dari komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim seperti yang tertuang dalam Pertemuan Tahunan Conference of the Parties (COP)-27 UNFCCC di Mesir. Persiapan ini telah dilakukan UD Trucks sejak 24 Maret 2022 melalui peluncuran produk Quester dengan standar emisi Euro 5.

Sebagai salah satu negara yang pertama menerapkan biodiesel dengan kandungan tinggi, Indonesia secara bertahap mengurangi ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Hal itu diungkapkan oleh Vice President PT UD Astra Motor Indonesia (UD-AMI) Rahmat Samulo terkait upaya UD Trucks dalam menggunakan bahan bakar diesel ini.

"Indonesia menjadi negara yang pertama untuk mengadaptasi program B35 dengan tujuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan moto kami di UD Trucks untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi planet, masyarakat dan logistik. Untuk itu, kami telah mempersiapkan produk terbaru UD Trucks yang dapat memenuhi standar B35 ini sejak tahun lalu. Melalui Quester Euro 5 ini, kami yakin bahwa para pelanggan UD Trucks dapat terus menggunakan produk kami untuk bisnis mereka”, ungkap Samulo melalui siaran resminya, Senin (20/2).

Teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR)

Selain dapat menggunakan bahan bakar B35, Quester Euro5 didesain sesuai dengan standar emisi Euro 5 yang menggunakan teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR). Sistem ini memastikan emisi gas buang yang lebih rendah dengan nitrogen oksida (NOX) yang diminimalkan.

Teknologi ini memungkinkan penggunaan bahan bakar diesel B35 sekaligus mempertahankan emisi gas buang, pengendalian emisi dilakukan di saluran pembuangan yaitu melalui Catalytic Converter yang mengubah NOX menjadi gas nitrogen dan uap air dengan menyuntikkan cairan AdBlue ke dalam gas buang.

Dengan teknologi ini, performa dan efisiensi mesin akan tetap sama karena semua komponen tambahan hanya bekerja setelah gas buang keluar dari mesin. Indikator AdBlue dapat dilihat pada instrumen kluster kendaraan sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau jumlah AdBlue pada kendaraan saat beroperasi.

Christine Arifin, Marketing and Business Development Head UD-AMI menekankan bahwa dengan empat landasan utama UD Trucks: Gemba Spirit, yang berarti perbaikan terus-menerus, Excel on the Essentials, Smart and Modern, dan Ultimate Dependability, perusahaannya percaya bahwa peluncuran lini produk Quester dengan standar emisi Euro 5 akan dapat mengadaptasi perkembangan yang dilakukan saat ini melalui penggunaan bahan bakar B35.

“Kami berharap bahwa UD Trucks khususnya di Indonesia dapat terus dipercaya untuk dapat membantu pelanggan menjalankan bisnis mereka dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat”, pungkas Christine. (S-4)