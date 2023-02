 BMW Indonesia Luncurkan SAV New X7

BMW Indonesia mengumumkan diluncurkannya model flagship Sport Activity Vehicle (SAV) New BMW X7 di West Ballroom, The Langham, Jakarta, Kamis (2/2). Selain BMW juga mengumumkan kerja sama strategis dengan Sompo Insurance.

Pada acara yang sama BMW Indonesia mengungkapkan akan menghadirkan 13 kendaraan terbaru di tahun ini. Tiga diantaranya adalah varian paling mewah, yaitu BMW i7, BMW XM, serta The New X7 yang diluncurkan hari ini.

"The New X7 hadir dengan pembaharuan paling terbesar yang pernah ada di BMW. Tampil beda secara keseluruhan dengan desain lebih menonjol, lebih mewah, lebih banyak fitur digital, sekaligus lebih efisien,” ujar Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania, di Jakarta, Kamis (2/2).

New BMW X7

BMW X7 merupakan model BMW X terbesar dan termewah di jajaran BMW yang juga memiliki kemampuan off-road. Sentuhan baru tampak dari unit lampu depan terpisah, elemen lampu LED horizontal dipasang lebih tinggi di ujung depan. termasuk lampu depan LED matriks adaptif baru. Ada juga BMW Illuminated kidney sebagai standar. Sentuhan ulang juga terjadi pada desain lampu bagian belakang, plus kehadiran chrome bar yang menghubungkan keduanya.

New BMW X7 terbaru hadir dalam trim M Sport dengan tambahan warna eksterior M Brooklyn Grey metallic dan Velg alloy ringan M berukuran 21 inci. Varian yang tersedia adalah BMW X7 xDrive40i M Sport.

New BMW X7 dibekali mesin enam silinder berteknologi hybrid ringan 48V dengan output maksimal sebesar 381 hp dan torsi puncak hingga 520 Nm. Motor elektriknya menymbang tenaga ekstra sebesar 12 hp dan torsi ekstra 200 Nm.

Setelah melalui transmisi otomatis delapan percepatan Sport Steptronic, tenaga mesin disalurkan pada keempat roda melalui sistem permanent intelligent all-wheel-drive system BMW xDrive. BMW X7 xDrive40i M Sport ditawarkan dengan bandrol Rp2.417.000.000 (off-the-road).

Dukungan Sompo Insurance

Kerja sama strategis dengan Sompo Insurance menghadirkan program terbaik untuk pelanggan, di antaranya BMW Extended Warranty yang semula 3 tahun kini menjadi 5 tahun dan BMW Service Inclusive Plus. Layanan ini merupakan yang terbaik di pasaran sampai dengan saat ini. (S-4)