Generasi Kesebelas Honda Accord Diperkenalkan untuk Pasar Amerika

GENERASI kesebelas dari Honda Accord resmi diperkenalkan oleh American Honda Motor Co Inc dan siap dijual pada awal 2023 di kawasan Amerika Utara.

All New Honda Accord mengusung konsep yang menampilkan model sedan dengan bentuk bodi yang lebih panjang dan elegan, serta menghadirkan performa berkendara yang sporty melalui teknologi hybrid elektrik.

Dari segi eksterior, Honda Accord memiliki garis bodi yang panjang serta bagian depan yang gagah dengan gril tegak dan lampu depan LED. Pada lampu belakang terlihat garis lurus LED horizontal yang khas menonjolkan posisi lebar Honda Accord. Pada kap mesinnya terlihat memanjang dan ramping serta garis karakter yang tipis.

Untuk interiornya bergaya sporty dan juga modern dengan material bahan berkualitas tinggi. Desain instrumen panel untuk pengemudi berukuran 10.2 inci sedangkan display audio nya berukuran 7 inci untuk varian LX dan EX.

Sementara varian Sport, EX-L, Sport-L, dan Touring menggunakan display audio berukuran 12,3 inci dengan konsep seamless yang telah kompatibel Apple CarPlay® & Android Auto™ dan telah terintegrasi dengan Google built-in (Google Assistant, Google Maps serta Google Play) untuk konektivitasnya.

Selain itu, New Front Body Stabilizing Seats juga terdapat pada All New Honda Accord untuk pengemudi serta penumpang depan tidak merasa lelah ketika berkendara jarak jauh. Untuk menambah kenyaman pada saat berkendara, All New Honda Accord kini dilengkapi dengan 12 buah premium speaker dari Bose.



Honda Accord generasi kesebelas ini memiliki 6 varian dimulai dari varian LX dan EX bermesin 1.5 liter turbocharged 4 silinder segaris, kemudian varian Sport, EX-L, Sport-L, dan Touring yang bertenaga 2.0 liter 4 silinder Atkinson segaris serta sistem hybrid dua motor.

Honda Accord generasi kesebelas varian LX & EX menghadirkan dua mode berkendara yaitu ECON dan Normal sementara untuk varian Sport, EX-L, Sport-L, dan Touring mempunyai empat mode berkendara yaitu ECON, Normal, Sport dan Individual.

Dari segi keselamatan, All New Honda Accord telah dilengkapi dengan berbagai fitur serta teknologi terdepan di kelasnya seperti Honda Sensing yang dilengkapi dengan Low-Speed Braking Control, Traffic Sign Recognition System (TSR), Traffic Jam Assist (TJA) serta airbags yang berjumlah 10 buah mulai dari bagian depan, samping hingga untuk melindungi bagian lutut.

Vice President of Auto Sales American Honda Motor CoInc Mamadou Diallo mengatakan, Honda Accord merupakan lini produk yang sangat penting. Menurutnya, kebanyakan dari pembelinya adalah konsumen loyalis Honda.

"Honda Accord generasi kesebelas menghadirkan sebuah tolok ukur baru di kelasnya dalam hal gaya, efisiensi, performa berkendara serta konektivitas. Kami menargetkan penjualan Honda Accord generasi kesebelas ini sebesar 50% khususnya untuk model hybrid elektrik," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (14/11). (OL-16)