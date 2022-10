MBDI Luncurkan Mercedes-Maybach GLS dan Mercedes-Maybach S-Class

DALAM acara The new Mercedes-Maybach Indonesia Premiere yang diadakan di Jakarta, Rabu (26/10), PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan dua model terbaru pada lini Mercedes-Maybach yang sangat eksklusif, yaitu the new Mercedes-Maybach GLS dan S-Class. Mercedes-Maybach merupakan lini termewah dari Mercedes-Benz dan merupakan simbol dari Kemewahan Mutakhir yang memberikan definisi baru terhadap kemewahan.

Brand Maybach didirikan tahun 1909 oleh Wilhelm Maybach dan putranya, Karl Maybach di Jerman sebagai perusahaan pembuat mesin diesel dan bensin untuk pesawat Zeppelin, kereta, pesawat dan tank. Maybach menciptakan mobil pertamanya pada 1919 dan perusahaan diakuisisi oleh Daimler-Benz pada 1960.

Pada 1997, Maybach memperkenalkan dua mobil konsep di Tokyo Motor Show sebelum meluncurkan terbarunya pada 2002 yaitu Maybach 52 dan Maybach 62. Pada 2014, model-model Mercedes-Maybach S 500, S 550 dan S 600 diluncurkan untuk pertama kalinya.

The new Mercedes-Maybach GLS dan Mercedes-Maybach S-Class mengedepankan tiga elemen utama yaitu craftsmanship, innovation dan comfort.

Craftsmanship (Teterampilan Tangan)

The new Mercedes-Maybach GLS dan Mercedes-Maybach S-Class adalah karya seni buatan lebih dari 400 tangan di pabrik Mercedes-Benz. Sentuhan pribadi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap kendaraan Mercedes-Maybach, oleh karena itu, para pemilik bisa mengkustomisasi kendaraan mereka sesuai keinginan.

Innovation (Inovasi)

Inovasi merupakan satu hal yang membedakan the new Mercedes-Maybach dengan kendaraan lainnya. Brand ini dilengkapi dengan inovasi teknologi terkini seperti First Class Rear Compartment, speaker Burmester 3D dan 4D, serta sistem multimedia MBUX High-End Rear Seat Entertainment dengan MBUX Interior Assistant. Ada juga Driving Assistance Package, Digital Light dan fungsi Pre-Safe.

Comfort (Kenyamanan)

The new Mercedes-Maybach memiliki kenyamanan yang tiada duanya. Dengan fitur E-Active Body Control, suspensi pada kendaraan ini akan terasa sangat halus saat melewati kondisi jalan apa pun. Power closing door dan electric sunblind yang terintegrasi dengan sistem MBUX memudahkan penumpang saat membuka dan menutup pintu dan sunblind.

Kedua model the new Mercedes-Maybach GLS dan Mercedes-Maybach S-Class juga memiliki bagian belakang yang sangat luas, dengan ukuran lebih panjang untuk memberikan rasa lega kepada penumpang. Hadir juga fitur active road noise compensation yang memberikan kesunyian saat berada di dalam mobil ini, bebas dari gangguan suara-suara dari luar.

The new Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach model ini menyatukan desain body dan basis teknis GLS dengan kemewahan mobil saloon terbaik. Bagian interiornya yang luas dengan material terbaik menghasilkan atmosfir yang nyaman. Kursi belakang dapat diatur menjadi reclining seats dan tersedia juga meja lipat dan kompartemen pendingin untuk minuman di tempat duduk belakang.

Dari posisi tempat duduk yang tinggi, penumpang dapat menentukan apa yang ingin mereka lihat dari dalam mobil berkat electric sun blind pada kedua jendela belakang. Saat pintu dibuka, kendaraan akan merendah dan running board berbahan alumunium akan muncul pada sisi samping. The new Mercedes-Maybach GLS dilengkapi dengan mesin V8 empat liter bertenaga 557 hp dan torsi 730 Nm yang diciptakan khusus untuk Mercedes-Maybach agar mobil dapat bergerak dengan halus dan penuh tenaga.

The new Mercedes-Maybach S-Class

The new Mercedes-Maybach S-Class merupakan generasi kedua dari model Mercedes-Maybach. Memiliki wheelbase yang 18cm lebih panjang dibandingkan dengan Mercedes-Benz S-Class, memberikan keleluasaan lebih pada bagian belakang mobil. Kursi First Class Rear Seat dilengkapi dengan pemijat pada bagian calf rest dan penghangat untuk bagian leher dan pundak.

Mercedes-Maybach S-Class juga menjadi model pertama yang menerapkan adaptive rear lighting, di mana penumpang dapat menyesuaikan terang, ukuran dan posisi dari titik cahaya serta memilih warna cahaya warm atau cold. The new Mercedes-Maybach S-Class dilengkapi dengan mesin V8 empat liter yang dapat menghasilkan tenaga 503 hp dan torsi 700 Nm.

The new Mercedes-Maybach GLS ditawarkan dengan harga off the road senilai Rp6,52 miliar dan Rp5,905 miliar untuk the new Mercedes-Maybach S-Class. Setiap pembelian the new Mercedes-Maybach GLS dan Mercedes-Maybach S-Class sudah di lengkapi dengan StarService 5-tahun tanpa batasan kilometer dan StarTire selama 2-tahun. (S-4)