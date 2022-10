Honda Catat Penjualan Bulanan Tertinggi Pascapandemi

HONDA mencatat penjualan mobil sebanyak 12.977 unit di Indonesia pada September 2022 dan melanjutkan tren peningkatan penjualannya di semester kedua tahun ini. Pencapaian Honda pda September juga menjadi rekor penjualan ritel bulanan tertinggi Honda pascapandemi covid-19 di Indonesia yang telah berlangsung hampir 3 tahun.

Semenjak awal 2020, dampak pandemi terhadap penjualan Honda mulai terlihat terutama disebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dan pasokan komponen untuk produksi. Penjualan Honda mulai meningkat secara bertahap di 2021 dan 2022, meski kendala kelangkaan komponen masih membatasi pasokan produk untuk memenuhi permintaan konsumen yang kembali mulai tinggi.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi, penjualan Honda saat ini telah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini didukung penyegaran produk-produk kami dan aktivitas masyarakat yang mulai kembali meningkat.

"Meskipun demikian, dampak pandemi saat ini masih cukup terasa terutama dari sisi pasokan komponen yang menyebabkan tingkat produksi masih belum stabil. Karena itu, kami akan terus memonitor kondisi pasokan komponen dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat secepatnya memenuhi seluruh permintaan konsumen di Indonesia," ujar Billy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/10).

Secara total, penjualan ritel Honda di 2022 tercatat sebanyak 88.393 unit, meningkat sebesar 29 % jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Penjualan Honda di tahun ini terutama didukung produk-produk seperti Honda Brio, All New Honda HR-V, dan All New Honda BR-V yang juga kembali menjadi penyumbang penjualan tertinggi bagi Honda di bulan lalu.



Baca juga: Dua Produk Honda Prospect Motor Terima Penghargaan ASEAN NCAP



Pada September lalu, Honda Brio Satya berhasil terjual sebanyak 4.950 unit sementara itu Honda Brio RS sebanyak 1.059 unit. Honda Brio secara total sudah berhasil terjual sebanyak 41.778 unit pada periode Januari hingga September 2022.

All New Honda HR-V mencatat penjualan ritel tertingginya di tahun ini setelah mengumpulkan penjualan sebesar 3.003 unit. Honda HR-V sudah berhasil terjual sebanyak 16.745 unit pada periode Januari hingga September 2022.

Selain itu, All New Honda BR-V kembali mencatat penjualan ritel bulanan tertingginya di tahun ini, setelah mengumpulkan penjualan sebesar 2.538 unit. Sejak mulai dikirimkan ke konsumen pada Januari tahun ini, All New Honda BR-V sudah terjual sebanyak 16.915 unit.

Model Honda lainnya, yaitu Honda City Hatchback RS terjual sebanyak 615 unit, New Honda CR-V sebanyak 600 unit, All New Honda Civic RS sebanyak 70 unit, New Honda Mobilio sebanyak 61 unit, All New Honda City 57 unit, unit dan New Honda Accord 24 unit.

Memasuki Oktober 2022, Honda juga menawarkan program penjualan terbaru bertajuk 'Share Your Redefined Experience' untuk periode Oktober hingga Desember 2022. Konsumen berkesempatan mendapat Special Leasing Program 0% untuk 1 Tahun, Fleet Sales Package Value hingga Rp10 juta, Daily Rewards Rp 5 juta, Weekly Rewards Rp 5 juta, Monthly Rewards Rp 5 juta, dan Free Biaya Perawatan berkala (Jasa + Parts s/d 50.000 km/4 tahun). (OL-16)