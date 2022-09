The New Audi Q5 Tampil Perdana di BCA Expo Hybrid 2022

PT Garuda Mataram Motor (GMM) memperkenalkan The New Audi Q5 yang merupakan Product Improvement (PI) dari model sebelumnya. Bersama line-up Audi lainnya, médium SUV unggulan Audi ini tampil di acara BCA Expo Hybrid 2022 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) – Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan pada 9-11 September 2022.

“Audi Q5 mendapatkan penyegaran yang semakin baik dan semakin atraktif untuk menegaskan identitas khasnya sebagai keluarga SUV Q Audi. Q5 kini mengombinasikan karakter sporty dengan kepraktisan penggunaan sehari-hari,” ujar Presiden Direktur GMM Andrew Nasuri, Jumat (9/9).

Salah satu SUV terlaris di Eropa di segmen Premium Medium SUV ini, mengalami ubahan pada desain luarnya membuat Audi Q5 semakin menegaskannya sebagai bagian dari keluarga Q Audi. Gril segi delapan Singleframe tampil lebih lebar dibanding sebelumnya. Bagian atas lampu LED menghadirkan desain baru lampu daytime running lights (DRL) yang khas.

Bagian samping kini tampil lebih ringan dengan ground clearance yang lebih tinggi. Sementara di bagian belakang, elemen trim baru di antara kedua bagian lampu belakang, termasuk desain bagian difusser di bumper bagian bawah dengan aksen horizontal.

Konsumen di Indonesia akan mendapatkan lampu depan dan belakang LED sebagai kelengkapan standar Audi Q5-nya, namun tersedia juga pilihan lampu depan Matrix LED dan lampu belakang OLED yang untuk pertama kali digunakan pada Audi Q5. Lampu belakang OLED ini menyuguhkan penerangan lampu belakang yang sangat merata dan sangat efisien.

Di bagian interior menyuguhkan kesan kabin yang lapang dan leluasa. Pahatan dan garis-garis elegan seakan membagi dashboard bagian atas dan bawah, dengan titik fokus utama hadir pada layar sentuh MMI yang kini mendapatkan feedback akustik. Sementara ruang bagasinya mememiliki kapasitas penyimpanan antara 520 hingga 1.520 liter. Sementara pintu bagasinya dapat beroperasi secara elektrik.

The New Audi Q5 kini semakin besar dengan penambahan panjang hingga 19 mm menjadi 4.680 mm berkat bumpernya yang semakin besar. Sementara lebar (1.890 mm) dan tingginya (1.660 mm), serta wheelbase (2.820) tidak berubah.

Sistem Infotainment dan Kendali

Otak pengendali sistem infotainment the New Audi Q5 kini telah menggunakan generasi ketiga Modular Infotainment Platform (MIB 3), yang lebih cepat 10 kali dibanding generasi sebelumnya, MIB 2. The New Audi Q5 telah dilengkapi dengan Audi virtual cockpit plus dengan layar digital 12,3 inci yang memiliki tiga grafis pilihan.

Di bagian tengah dashboard ada layar sentuh MMI berukuran 10.1 inci yang memiliki sistem operasi terbaru dan lebih memudahkan pengemudi. Sistem infotainment ini juga didukung sistem audio lansiran Bang & Olufsen Premium Sound System dengan 3D sound.

Mesin Bertenaga dan Suspensi Mumpuni

The New Audi Q5 mengusung mesin 4-silinder segaris 2.0 Liter TFSI yang mampu menghasilkan tenaga puncak hingga 245 HP dan torsi maksimal 370 Nm yang memungkinkan mobil ini berakselerasi 0 – 100 km/jam hanya dalam 6,1 detik. Limpahan output dari mesinnya ini diteruskan ke sistem penggerak empat roda permanen quattro melalui transmisi S tronic 7-speed.

PT.Garuda Mataram Motor menawarkan enam pilihan warna eksterior untuk The New Audi Q5, yaitu Ibis White, Daytona Gray Pearl Effect, District Green Metallic, Floret Silver Metallic, Mythos Black Metallic dan Ultra Blue. The New Audi Q5 dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp1.311.000.000 (off–the-road) Jakarta. (S-4)