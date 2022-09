Plaza Subaru Tawarkan Program Khusus di BCA Expo Hybrid 2022

PLAZA Subaru sebagai jaringan diler resmi Subaru Indonesia bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA) menggelar acara pembukaan BCA Expo Hybrid 2022. Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah akses kepemilikan kendaraan di acara BCA Expo Hybrid 2022 yang berlangsung secara offline di Hall 10, ICE BSD City, Tangerang pada 9-11 September dan secara online di www.expo.bca.co.id yang dapat diakses selama sebulan mulai 9 September hingga 10 Oktober 2022.

Ragam kemudahan dapat dinikmati pelanggan Subaru seperti, program khusus Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan bunga spesial hingga 2,25%, diskon biaya administrasi hingga Rp1 juta, DP 0%, dan instant approval bagi nasabah terpilih.

Di acara ini Plaza Subaru mengunggulkan dua produk yaitu; sports car The all-new Subaru BRZ dan SUV The all-new Subaru Forester. Selain itu BCA EXPO Hybrid 2022 yang berlangsung secara online juga menawarkan program KKB BCA yang menarik untuk Compact SUV The all-new Subaru XV.

“Saya mengundang penggemar Subaru untuk hadir ke BCA EXPO Hybrid 2022 yang berlangsung di ICE BSD City 9-11 September untuk melihat dan test-drive langsung kendaraan terbaru dari Subaru, dan juga menikmati program khusus Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari BCA yang tersedia secara terbatas,” ungkap Direktur Plaza Subaru Carlos Sanusi, Jumat (9/9).

Pada BCA EXPO Hybrid 2022, terdapat program DP dan angsuran khusus dengan simulasi berikut.

- Subaru XV 2.0i-S angsuran mulai Rp8,724 juta dan DP mulai Rp89.9 juta.

- Subaru XV 2.0i-S EyeSight® angsuran mulai Rp9,694 juta dan DP mulai Rp99,9 juta

- Subaru Forester 2.0i-L angsuran mulai Rp11.247 juta dan DP mulai Rp115,9 juta

- Subaru Forester 2.0i-S EyeSight® angsuran mulai Rp12,799 juta dan DP mulai Rp131,9 juta

- Subaru BRZ M/T angsuran mulai Rp15.732.100 dan DP mulai dari Rp247,5 juta

Subaru BRZ A/T EyeSight® angsuran mulai Rp16.208.800 dan DP mulai Rp255 juta

