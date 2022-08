HPM Gelar Acara Keluarga Seru di Summarecon Mall Bekasi

SEBAGAI bentuk apresiasi kepada konsumen mobil Honda, khususnya kepada para pemilik BR-V, PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar acara bertajuk New BR-V Pop Park, yang menyediakan arena bermain keluarga di Summarecon Mal Bekasi (SMB), pada 27-28 Agustus 2022. Ada banyak keseruan yang bisa didapatkan seluruh konsumen Honda dan pengunjung SMB karena kegiatan ini juga terbuka untuk umum dan gratis.

All New BR-V Pop Park menempati area luar ruangan yang terbagi menjadi beberapa zona permainan, panggung hiburan dan area kuliner. Dalam zona permainan misalnya, pengunjung dapat menikmati permainan seperti trampolin, dart soccer, racing simulator challenge, dan berbagai permainan serta lomba lain yang berhadiah menarik.

“Melalui acara All New BR-V Pop Park, kami ingin membagikan kesenangan yang dirasakan para keluarga All New Honda BR-V kepada masyarakat luas melalui beragam aktivitas luar ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga," ujar Business Innovation and Sales & Marketing HPM, Yusak Billy di Bekasi, Sabtu (27/8).

Setelah di Bekasi, HPM juga berencana untuk menggelar All New BR-V Pop Park di lima kota besar lainnya di Indonesia dengan menggabungkan test drive, playground dan permainan keluarga, serta berbagai hiburan musik dan kuliner hingga Januari 2023.

Ekspor BR-V

All New Honda BR-V yang diluncurkan pada awal 2022 di Indonesia dan bahkan sudah diekspor ke delapan negara di berbagai dunia. Mobil tipe 7-seater buatan Indonesia ini ditargetkan akan memenuhi target ekspor sebanyak 6.000-7.000 unit hingga akhir 2022.

“All new BR-V ini diproduksi di Indonesia sudah ada 30 negara antri mau mobil ini masuk ke negara mereka, dan sudah diekspor tujuh negara ditambah Thailand belum lama ini launching, jadi total delapan,” ungkap Billy di sela-sela acara New BR-V Pop Park.

Billy menyampaikan, negara-negara yang saat ini sudah memasarkan All New BR-V selain Indonesia antara lain Jamaika, Barbados, St Lucia, hingga Trinidad & Tobago dengan total 1.000 unit dan akan berlanjut hingga akhir tahun. Saat ini HPM akan terus memonitor perkembangan dari pasokan semikonduktor yang mempengaruhi produksi.

“Untuk All New BR-V, pasokan semikonduktor lebih stabil dibanding model lainnya,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh total pengiriman ke konsumen hingga Agustus 2022 sudah mencapai 12 ribu unit. All New BR-V merupakan model Low MPV yang didesain dan dirancang untuk keluarga di Indonesia sebab mengedepankan kenyamanan, fungsionalitas, dan performa yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di Tanah Air. (S-4)