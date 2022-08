GIIAS 2022 Sukses Digelar, Lanjutkan GIIAS 2022 The Series

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) resmi berakhir pada Minggu (21/8). Pameran otomotif ini sukses menyampaikan tujuannya untuk menunjukkan masa depan industri otomotif yang cerah, sesuai dengan tema yang diusung yakni The Future is Bright.

GIIAS 2022 tampil beda merepresentasikan masa depan industri otomotif Indonesia yang cerah, terus tumbuh, bergerak kedepan, menyongsong berbagai inovasi teknologi di masa depan. Kehadiran berbagai inovasi teknologi otomotif, termasuk teknologi kendaraan listrik di GIIAS 2022, menjadi representasi pencapaian industri otomotif nasional.

Pernyataan ini juga diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan dalam sambutannya. “Saya apresiasi the future is bright, terlebih lagi apapun situasinya, kita hadapi the perfect storm, tapi jangan khawatir, mobil ada lampunya jadi the future is always bright,” ujar Airlangga.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengungkapkan penting bagi Gaikindo untuk memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada seluruh masyarakat mengenai teknologi kendaraan listrik. "Melalui GIIAS EV Test Track, kami meyakini telah memenuhi keingintahuan masyarakat, dan pada akhirnya akan membangun animo publik, imbuh Nangoi.

Tingginya Antusiasme Pengunjung

GIIAS 2022 kali ini kembali menjadi tuan rumah bagi kehadiran berbagai inovasi teknologi otomotif, sebanyak 39 kendaraan penumpang dan komersial diluncurkan, termasuk diantaranya adalah peluncuran 16 kendaraan listrik, dan dua kendaraan konsep, selain itu GIIAS 2022 juga menjadi tempat pelucuran bagi tujuh sepeda motor dengan teknologi terkini.

“Antusiasme masyarakat terhadap teknologi terkini dari industri otomotif Indonesia sangat luar biasa tahun ini, tecatat 385.487 pengunjung hadir disepanjang penyelenggaraan GIIAS 2022. Selain teknologi otomotif terkini, area EV Test Track juga menjadi magnet bagi para pengujung GIIAS 2022,” ungkap Ketua Penyelenggara GIIAS 2022 sekaligus Ketua III Gaukindo Rizwan Alamsjah.

Lebih dari 10 ribu pengujung telah mencoba dan merasakan langsung sensasi kendaraan listrik, baik kendaraan penumpang, kendaraan komersial maupun sepeda motor di area GIIAS EV test track sepanjang pameran berlangsung.

GIIAS 2022 diikuti oleh 25 merek kendaraan penumpang dan komersial. Di segmen kendaraan penumpang dimeriahkan oleh Audi, BMW, Chery, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Wuling. Sementara dari segmen kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso dan UD Trucks.

Di samping kendaraan roda empat, GIIAS juga dimeriahkan dengan kehadiran 15 merek ternama roda dua. Mulai dari Alva, Honda, Benelli, CF Moto, Exotic Bike, Gelis, Keeway, Minerva, Pacific Bike, Royal Enfield, Segway, Selis, SM Motor, SYM, hingga Wmoto. Selain itu, masih ada lebih dari 100 merek industri pendukung yang turut berpartisipasi, dan juga dari industri karoseri, yaitu Adiputro, Laksana, Tentrem.

GIIAS 2022 The Series Berlanjut

Rangkaian GIIAS 2022 masih belum selesai. Para pecinta otomotif di berbagai kota lain akan kembali disuguhkan berbagai produk serta teknologi terkini puluhan merek ternama industri otomotif pada GIIAS The Series. Dimulai dari GIIAS Surabaya pada 14-18 September 2022 di Grand City Convex, lalu GIIAS Medan pada 5-9 Oktober 2022 di Santika Premier Hotel and Convention, dan ditutup oleh GIIAS Makassar pada 16-20 November 2022 di Celebes Convention Center.

Penyelenggaraan GIIAS telah direncanakan akan kembali hadir tahun depan, tepatnya pada 10-20 Agustus 2022 di ICE – BSD City, Tangerang. “Kami mengharapkan dukungan yang sama pada penyelenggaraan GIIAS 2023 dari seluruh Agen Pemegang Merek (APM) anggota Gaikindo dan tentunya masyarakat Indonesia, agar rencana penyelenggaraan GIIAS tahun depan dapat kembali terlaksana dengan baik,” tutup Rizwan. (S-4)