Meriahkan GIIAS 2022 Fuso Tampilkan Produk Ramah Lingkungan

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) memamerkan produk yang diklaim tangguh dan ramah lingkungan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Hall7D, BSD, Tangerang. Fuso hadir dengan konsep dengan stan berkonsep 'Power for The New Era' yang mewakili produk Mitsubishi FUSO yang akan menjadikan sebuah kekuatan bagi pelanggan di era baru.

Pada pameran kali ini, Fuso menampilkan tiga unit Fuso euro4 Line Up dan kendaraan komersial listrik e-Canter. KTB juga mengajak masyarakat untuk menyaksikan dan merasakan langsung teknologi Fuso e-Canter melalui acara test ride.

Model pertama yang dihadirkan KTB adalah Fighter X FN 62FHDR dengan tambahan Mining Equipment berupa PTO, Radiator Guard, Rotary Lamp dan dua tambahan fitur baru yaitu Engine Hour Meter & Air Conditioner.

Engine hour meter adalah alat untuk mengukur lamanya mesin beroperasi dan dapat digunakan sebagai pengingat untuk melakukan perawatan berkala seperti penggantian oli. Sedangkan Air Conditioner memberi kenyamanan bagi pengemudi di area pertambangan.

Model kedua, berupa Canter FE 84GBC yang cocok untuk menunjang sektor bisnis transportasi. Unit bus dari varian Canter FE 84GBC merupakan hasil kerja sama dengan PT Bagong Dekaka Makmur.

Model ketiga, yaitu Canter FE 71 Long dengan Rear Over Hang diperpanjang dari 1,3 meter menjadi 2 meter dengan panjang total menjadi 6,4 meter untuk menampung muatan yang lebih banyak dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien untuk mendukung bisnis khususnya di sektor logistik di perkotaan.

.Model terakhir adalah eCanter yang dijadikan sebagai pelopor untuk mencapai misi “karbon netral”. eCanter adalah kendaraan komersial listrik pertama yang diproduksi secara massal di Jepang. Dibawa ke Indonesia untuk menunjukkan bahwa eCanter siap secara teknis. Cocok digunakan dalam operasional sehari-hari khususnya di sektor logistik.

Runner 3.0 dan Runner Driver Contest 2022

Runner Telematics diluncurkan pada 2018 dan telah mengalami beberapa peningkatan dan membantu banyak konsumen dengan penyediaan data, informasi, dan laporan komprehensif tentang penggunaan kendaraan dan pengelolaan armada konsumen. terhitung pada Juni 2022, Runner telah digunakan di lebih dari 102.000 kendaraan secara aktif.

Mitsubishi Fuso akan terus melakukan inovasi dan pengembangan untuk mendukung bisnis konsumen dan akan segera meluncurkan Runner 3.0 dengan peningkatan fitur dan fungsi, yang dapat membantu konsumen dengan tampilan yang lebih mudah, lebih interaktif, dan fungsional daripada versi sebelumnya. (S-4)