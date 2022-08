Kaca Film dan Produk PPF V-Kool kembali Hadir di GIIAS 2022

DI ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang akan digelar mulai 11 hingga 21 Agustus 2022 mendatang, PT V-Kool Indo Lestari (VIL) selaku agen pemegang merek kaca film V-Kool di Indonesia, kembali ambil bagian dengan menempati lokasi di Pre Function Hall 1, PF1g, ICE BSD Tangerang.

Para pengunjung pameran nanti, dapat langsung merasakan performa perlindungan kaca film V-kool melalui alat peraga yang telah disiapkan. Melalui alat peraga putar, para pengunjung dapat membedakan masing-masing performa varian dari kaca film V-Kool.

Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan penjelasan produk secara komprehensif dari para pakar kaca film. Pelanggan V-Kool juga bisa menikmati jajanan kekinian croffle dan beragam minuman yang tersedia di stan V-Kool.

Vice President Director VIL Linda Widjaja menjelaskan bahwa di ajang GIIAS 2022, V-Kool menyediakan beragam pilihan paket pembelian kaca film full body, sehingga konsumen dapat menyesuaikan kebutuhannya, yakni: Diamond Plus Series, Diamond Series, Gold Plus Series, Gold Series dan V-KOOL New Black Series.

“Kami memberikan kemudahan kepada konsumen dengan memilih sendiri paket kaca film yang diinginkan sesuai tingkat kegelapan yang dibutuhkan untuk kaca depan, kaca samping dan kaca belakang. Kami sudah memadupadankan pilihan spesifikasi produk dengan kualitas terbaik dan terefisien bagi konsumen untuk kaca film yang akan dipasang pada kaca depan, kaca samping dan kaca belakang,” ungkap Linda, Senin (8/8).

V-Kool New Black Series merupakan kaca film hitam non-metal berteknologi nano tercanggih saat ini. Dengan warna hitam pekat yang elegan, V-Kool New Black Series diklaim mampu memberikan kenyamanan kabin yang lebih sejuk dan privasi yang sangat baik. Seri ini terdiri dari VRX 60 untuk kaca depan dengan penerusan cahaya tampak (Visible Light Transmittance) atau VLT 58% dan VRX 15 untuk kaca samping dan belakang mobil dengan VLT 21%.

Pengunjung juga dapat mengikuti beragam aktivitas di booth V-Kool seperti berfoto bareng pembalap, Youtuber sekaligus influencer otomotif, Fitra Eri, bahkan berkesempatan mendapatkan merchandise khusus dengan tanda tangannya dan voucer kaca film V-Kool.

V-Kool PPF

Di ajang GIIAS 2022, V-Kool juga menyediakan produk Paint Protection Film (PPF) yang terbuat dari thermoplastic urethane yang mampu melindungi cat kendaraan dari goresan benda tajam baik tipis atau dalam, goresan kerikil, pemudaran warna oleh paparan ultra violet, jamur hingga abrasi. Dengan V-Kool PPF, baret tipis pada permukaan bodi yang sudah dilapisi, akan hilang dalam sekejap setelah terkena panas matahari atupun panas mesin.

"Produk ini memiliki sifat lentur sehingga lebih mudah mengikuti lekuk kendaraan dengan sifatnya yang easy stretch. Mobil akan terlihat lebih indah dan natural berkat teknologi optically clear dan memberikan perlindungan sempurna terhadap noda yang dapat melunturkan warna cat kendaraan," ungkap Chief Operating Office VIL Lianto Winata.

Di ajang GIIAS 2022 ini VIL memberikan penawaran menarik dalam bentuk diskon 30% untuk setiap pembelian kaca film V-Kool full body (kaca depan, samping dan belakang). Selain diskon, pelanggan juga bisa mendapatkan tambahan cashback hingga Rp1 juta untuk kaca film dan maksimal Rp3juta untuk V-Kool PPF (berlaku syarat dan ketentuan). (S-4)