Auto2000 Rangkul Iwan Tirta Hadirkan Akesoris Edisi Khusus untuk Kijang Innova dan New Alphard

AUTO2000 dan maestro batik Indonesia Iwan Tirta berkolaborasi melahirkan produk aksesoris edisi khusus Auto2000 untuk Kijang Innova dan New Alphard. Kolaborasi ini juga dalam rangka ulang tahun Astra ke-65 sehingga diharapkan meningkatkan kebanggaan atas batik melalui penggunaan batik di interior mobil Toyota.

“Historical journey antara Kijang Innova bersama Auto2000, menciptakan ikatan yang kuat dan personal Auto2000 dengan AutoFamily sebagai pelanggan setia. Kolaborasi bersama Iwan Tirta merupakan momen unik dan tidak terlupakan sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan AutoFamily. Inovasi ini sekaligus untuk memperingati HUT Astra ke-65 yang menunjukkan kepedulian Auto2000, member of Astra, dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya bangsa yang adiluhung dan mendunia,” terang Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan, pekan lalu.

Mengusung tema Amarga Branandaru yang dalam bahasa sanskerta berarti karya cipta sebagai harta yang berharga dalam bentuk legacy, Auto2000 bersama Iwan Tirta berharap dapat memberikan produk eksklusif, yang mampu menjadi identitas bagi keunikan asimilasi industri otomotif dengan warisan budaya Indonesia.

Pengaplikasian Batik Iwan Tirta dalam Kijang Innova diharapkan dapat memperkuat identitas Kijang yang telah lahir sejak 1977 sebagai produk kebanggaan Indonesia.

Sementara itu, New Alphard yang merupakan brand image MPV Premium dambaan keluarga menengah ke atas di Indonesia sejalan dengan segmen Batik Iwan Tirta sebagai karya kontemporer premium yang dibuat dari bahan mewah oleh pengrajin andal bermodalkan standar tradisi dan keahlian tinggi yang diasah selama berkarya.

Dibuat dari bahan dasar katun kualitas terbaik, kain batik karya Iwan Tirta disematkan pada seat cover, neck cushion, cushion, dan door trim, serta stiker eksklusif di eksterior Kijang Innova, sedangkan untuk New Alphard, aksesoris yang disematkan berupa head rest cover, cushion dan tumbler.

Desainnya menampilkan motif Kukilo Sapanti yang berasal dari bahasa Jawa, Kukilo berarti Burung yang diwujudkan dalam tarian tradisional Jawa, dan Sapanti berarti sepasang. Pemilik kedua edisi terbatas tersebut diharapkan dapat memperoleh pengalaman berkendara yang tenang dan damai lewat harmoni hasil kolaborasi apik antara interior mobil terbaik di kelasnya dan motif batik kontemporer nusantara.

Aksesoris Edisi Khusus Auto2000 untuk Kijang Innova hanya akan diproduksi sebanyak 65 unit, sementara untuk New Alphard akan diproduksi melalui mekanisme pre-order yang akan dibuka sampai dengan 6 Agustus 2022.

Tanda jadi untuk pemesanan Kijang Innova beserta aksesoris Heritage Edition adalah sebesar Rp20 juta, sedangkan untuk Alphard bersama aksesoris Heritage Edition senilai Rp100 juta. Produk hasil kolaborasi antara Auto2000 dengan Iwan Tirta 'Amarga Branandaru' dapat didapatkan dengan harga Rp461,2 juta untuk Kijang Innova 2.0 V A/T Luxury Heritage Edition dan Rp1,348 miliar untuk New Alphard 2.5 G A/T Heritage Edition. (S-4)