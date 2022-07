Honda Jepang Rilis Teaser All new Civic Type R

HONDA Jepang Rilis Teaser All new Civic Type RHonda Motor Co Ltd resmi merilis teaser dari All New Honda Civic Type R di halaman website model All New Civic Type R di tautan: https://www.honda.co.jp/CIVICTYPE-R/new/ pada Selasa (12/7).Teaser resmi dari model All New Honda Civic Type R yang manandai peringatan Ulang Tahun Emas Civic, merupakan tampilan untuk pertama kalinya di dunia oleh Honda Motor Co Ltd.

Pada Maret 2022 lalu, Honda telah melakukan uji coba model prototipe dari All New Honda Civic Type R ini di Sirkuit Suzuka, Jepang dimana berhasil mencatatkan waktu putaran tercepat yaitu 2 menit 23,120 detik untuk kategori mobil penggerak roda depan (FWD).

All New Honda Civic Type R rencananya akan melakukan debut perdana dunianya pada Kamis, 21 Juli 2022 pukul 11.00 waktu Jepang. Acara peluncuran All New Honda Civic Type R generasi terbaru ini dapat disaksikan nanti pada tautan: https://www.youtube.com/user/HondaJPPR. All New Honda Civic Type R rencananya akan mulai dijual pada musim gugur 2022 ini.

30 Tahun Type R

Bertepatan dengan perayaan Ulang Tahun Emas model Honda Civic, Honda juga tengah merayakan 30 tahun kehadiran brand 'Type R'. Type R sendiri merupakan penanda untuk model-model yang mengedepankan 'special performance'.

Type R pertama kali eksis di dunia pada 1992 silam melalui kehadiran Honda NSX Type R. Brand Type R kemudian diperkenalkan pada lini Honda Civic untuk pertama kalinya pada 1997 di Jepang untuk model Honda Civic Type R EK9. Honda Civic Type R kemudian menjadi model global Honda yang sudah hadir dalam lima generasi hingga 2021. Di Indonesia sendiri, Honda Civic Type R dijual secara resmi pada 2017 lalu.

Honda juga merilis tayangan video terkait All new Civic Type R yang dapat disaksikan di kanal Youtube di bawah ini. (S-4)