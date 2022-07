Suzuki Finance Luncurkan Paket Merdeka

Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, PT Suzuki Finance Indonesia (SFI) menghadirkan program promosi Pamer (Paket Merdeka). Program ini juga dibuat sebagai apresiasi untuk konsumen dengan menawarkan potongan harga untuk pembayaran uang muka, tambahan tenor, dan keringanan bunga. Paket Merdeka berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2022.

“Kemerdekaan RI tahun ini kami rayakan dengn memberikan promo khusus Paket Merdeka kepada konsumen Suzuki Finance. Apalagi sekarang banyak sekali permintaan dari konsumen khususnya terhadap produk terbaru Suzuki, yaitu All New Ertiga Hybrid. Dengan adanya program ini kami harap dapat membantu memudahkan konsumen yang ingin membeli mobil-mobil Suzuki secara kredit,” terang GM Sales & Marketing SFI M Arifin, Kamis (7/7).

Dalam program Pamer, SFI menawarkan uang muka (DP) sebesar 10% untuk semua tipe mobil penumpang yang sangat bermanfaat bagi calon konsumen yang mendambakan model terbaru seperti All New Ertiga Hybrid yang baru saja diluncurkan Juni lalu.

Selain DP 10%, SFI juga menawarkan tenor selama 6 dan 7 tahun untuk semua tipe mobil penumpang bagi konsumen yang membayar TDP (Total Down Payment) minimal 30%. Sedangkan untuk pembelian mobil niaga seperti New Carry Pick Up, tenor yang diberikan adalah 5 tahun khusus untuk pembayaran TDP minimal 25%.

Untuk memberikan ketenangan dalam kepastian suku bunga, Suzuki Finance juga melengkapi promo Pamer dengan keringanan rate suku bunga sebesar 5,56% hingga mendapatkan tenor selama 7 tahun untuk pembayaran TDP lebih dari 30%.

Konsumen juga dapat mencari informasi melalui aplikasi mobile Sufi Smart yang akan membantu mengenal produk-produk Suzuki dan fasilitas kredit yang dimiliki SFI. Aplikasi Sufi Smart hadir untuk memudahkan konsumen berinteraksi dengan Suzuki Finance baik dalam hal pengajuan kredit, menghitung simulasi kredit yang sesuai kebutuhan, pencarian informasi mengenai program promo, pencarian informasi status angsuran, dan tata cara melakukan pembayaran. (S-4)