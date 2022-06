Suzuki Luncurkan LMPV Hybrid yang Lebih Terjangkau

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan varian terbaru dari All New Ertiga. Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) baru itu mengusung teknologi elektrifikasi hybrid. All New Ertiga Hybrid resmi menjadi mobil elektrifikasi pertama di kelas LMPV produksi dalam negeri.

President Director Suzuki Indonesia Shingo Sezaki mengungkapkan, kehadiran mobil ini merupakan sebuah komitmen kuat dari Suzuki dalam menggabungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.

“Kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan terus meningkat. Di sisi lain, mobil-mobil elektrifikasi yang ada saat ini harganya di atas daya beli mayoritas. Maka, dengan studi yang komprehensif dan mendalam, kami membuat inovasi dengan menggabungkan tren teknologi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia,” ujar Shingo dalam acara peluncuran All New Ertiga Hybrid di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin.

All New Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga dari mesin bensin konvensional dikombinasi dengan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-Ion Battery. ISG berfungsi sebagai motor untuk start engine dan penyalur daya tambahan ke mesin, sekaligus merangkap sebagai generator yang menghasilkan dan menyalurkan energi listrik ke Lithium-Ion Battery pada saat deselerasi.

“Saat engine start, ISG sebagai motor akan mendapatkan daya dari aki untuk menyalakan kembali mesin dengan suara yang halus sehingga tidak mengganggu telinga. Pada posisi mobil sedang akan berjalan atau akselerasi, baterai litium akan memberikan daya kepada ISG untuk membantu putaran mesin sehingga kerja mesin menjadi lebih ringan,” jelas Head of Product Development SIS Yulius Purwanto, Jumat (10/9).

All New Ertiga Hybrid juga mengalami sentuhan ulang pada bagian eksterior dan interiornya. Bagian eksterior terdapat penyegaran berupa new Front grille design, new auto retractable outside mirror, new antenna type, new alloy wheel black polish design, new backdoor garnish design, new 'Hybrid' emblem yang ada di buritan mobil, serta pilihan warna baru yaitu New Mellow Deep Red Color.

Untuk interior tampil dengan menggunakan new MID design, new interior ambience color, new seat material color, dan new interior ornament. Selain itu terdapat fitur-fitur baru yang mendukung teknologi Suzuki Smart Hybrid, seperti new ESP (Electronic Stability Programme), new hill hold control, new GSI (Gear Shift Indicator), new cruise control, dan new auto light with guide me light. Total terdapat 17 perubahan yang ada di All New Ertiga Hybrid. Semua fitur tersebut diyakini semakin menambah kenyamanan mengendarai All New Ertiga Hybrid.

All New Ertiga Hybrid tersedia dalam dua pilihan varian yaitu GX dan Suzuki Sport (SS), masing-masing tersedia dalam pilihan transmisi Manual (M/T) 5 percepatan dan otomatis (A/T) 4 percepatan. Untuk varian terbawah All New Ertiga Hybrid GX M/T dibanderol dengan harga on the road DKI jakarta Rp270,3 juta, sementara varian tertinggi All new Ertiga Hybrid SS A/T dibanderol Rp292,3 juta. Untuk varian GX A/T dan SS M/T, dibansderol dengan harga Rp281,3 juta.

Marketing Director 4W PT SIS Donny Saputra mengatakan, selain di produksi di dalam negeri, tingkat kandungan lokal purchase dari mobil ini juga lebih dari 80%. “All New Ertiga baik yang hybrid atau tidak, itu kami produksi di pabrik kami di Cikarang, jadi ini adalah produk Indonesia,” tegasnya. Mobil ini juga akan diekspor ke 12 negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, Kepulauan Pasifik, dan Karibia. (S-4)