Mercedes-Benz Sales and Service Clinic Event Hadir di Bekasi

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) kembali mengadakan layanan Sales and Service Clinic Event (SSCE), yang merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Mercedes-Benz untuk mempermudah para pelanggan mendapatkan layanan servis mobil. SSCE kali ini digelar di Summarecon Mal Bekasi pada 23-29 Mei 2022 dan didukung oleh diler Mercedes-Benz. PT Cakrawala Automotif Rabhasa (CaR).

“Melanjutkan Sales and Service Clinic Event di Bogor bulan April lalu, Mercedes-Benz sekarang mengadakan kegiatan berkonsep customer-oriented di Summarecon Mal Bekasi. Kami mengajak pelanggan setia Mercedes-Benz, terutama yang berdomisili di Bekasi dan wilayah sekitar untuk memeriksa kendaraan di Sales and Service Clinic Event guna memastikan kendaraan berkondisi optimal untuk melakukan perjalanan dengan ketenangan pikiran dan hati,” ujar President Director MBDI Choi Duk Jun, Selasa (24/5).



SSCE hadir untuk layanan perawatan ringan bagi pelanggan setia Mercedes-Benz, termasuk airbag service campaign check, gratis uji emisi termasuk sertifikat dan gratis General Check Up. Teknisi Mercedes-Benz akan memeriksa 120 titik di setiap mobil yang mencakup kebersihan dan kondisi bagian eksterior, kebersihan dan kondisi bagian interior, perlengkapan kendaran, kebersihan kompartemen mesin, tingkat oli dan minyak, fungsi kendaraan dan mesin untuk memastikan mobil dalam kondisi yang optimal. Melalui event ini pelanggan juga dapat melakukan penggantian Mercedes-Benz Genuine Parts yang dijamin dengan 2-Year Parts Limited Warranty.

Pelanggan dapat berkonsultasi secara langsung dengan Mercedes-Benz Technical Experts dan Michelin Tire Experts. Tersedia program diskon khusus untuk jasa, suku cadang dan Mercedes-Benz Collection yang ditawarkan sepanjang gelaran SSCE. Pelanggan juga dapat mengikuti workshop kerkait dengan perawatan serta perbaikan body dan cat kendaraan pada 26 Mei 2022. Setiap pelanggan yang melakukan servis berkesempatan untuk mendapatkan voucer bahan bakar dan suvenir menarik.

Di area pameran Atrium Forum lantai dasar, dipajang model Mercedes-Benz AMG GLA 35 terbaru. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan test drive model Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line yang tersedia di area Parkir Down Town.

Seelah menggelar Sales and Service Clinic Event di Bekasi, Mercedes-Benz berencana menggelar kegiatan serupa di ota-kota lainnya dalam beberapa bulan kedepan. (S-4)