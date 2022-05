New Honda Brio RS Urbanite Edition Jadi Mobil Resmi Komite ISSOM 

Di sela-sela kegiatan Honda Brio Slalom Challenge (BSC) 2022 di Edutown BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (14/5) PT Honda Prospect Motor (HPM) untuk pertama kalinya memperkenalkan New Honda Brio RS Urbanite Edition yang akan menjadi mobil COC (Clerk of The Course) yaitu mobil ofisial dari komite balap Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2022 di Sirkuit Sentul.

New Honda Brio RS Urbanite Edition akan mulai digunakan sebagai mobil COC di putaran kedua ISSOM 2022 yang akan diselenggarakan pada Juni mendatang. Selain itu juga menurunkan beberapa mobil sebagai Official Car di ajang ISSOM 2022 yaitu All New Honda Civic RS yang menjadi mobil Safety Car dan juga Honda City Hatchback RS yang menjadi mobil Fast Doctor.

Honda Brio memiliki karakter sporty dan performa mesin yang responsif juga didukung oleh teknologi serta fitur keselamatan terdepan di kelasnya, sehingga sesuai dengan perannya sebagai Official Car di ISSOM 2022. Honda Brio juga bahkan digunakan sebagai mobil balap oleh para pembalap di ajang ISSOM 2022 yaitu di ajang Honda Brio Speed Challenge dan juga Indonesia Touring Car Championship.

"Honda Brio merupakan salah satu produk Honda yang terpenting di Indonesia, terutama karena model ini telah menjadi salah satu produk dengan penjualan tertinggi yang kualitasnya sudah diakui di pasar domestik maupun Internasional. Setelah diluncurkan pada 20 April 2022 lalu, New Honda Brio RS Urbanite Edition kini akan mulai digunakan sebagai salah satu Official Car di Sirkuit Sentul karena memiliki karakter sporty yang cocok dengan image balap yang memang sudah lama juga melekat pada Honda Brio dimana sudah digunakan di ajang balap sejak tahun 2013 hingga sekarang ini," papar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Honda sebelumnya pernah menampilkan berbagai line up mobilnya menjadi Official Car ISSOM di Sirkuit Sentul sejak tahun 2012 dimulai dari model Sport Hybrid Honda CR-Z kemudian diikuti Honda Civic Sedan, Honda Civic Turbo, Honda Civic Hatchback Turbo hingga New Honda Civic Hatchback RS Turbo pada 2021 lalu. (S-4)