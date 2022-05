Hyundai Ioniq 5 Tembus1.700 SPK Sejak Diluncurkan

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) melaporkan bahwa kendaraan listrik Ioniq 5 saat ini sudah membukukan sebanyak 1.700 lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan sambutan yang positif mengingat kendaraan produksi pabrik Hyundai Indonesia ini baru saja diluncurkan sejak sekitar satu bulan lalu.

Daari total SPK yang terdaftar, Ioniq 5 varian Signature Long Range mendominasi sebesar 70% diikuti oleh Signature Standard Range, Prime Long Range, dan Prime Standard Range. Sedangkan untuk warna yang paling banyak dipesan adalah Gravity Gold Matte yang mendominasi 50% dari total SPK, disusul oleh Magnetic Silver Metallic, Optic White, Midnight Black Pearl, dan Titan Gray Metallic. Ioniq 5 juga berhasil mencatat pemesanan terjauh dari seorang pelanggan yang berdomisili di Papua.

"Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat masyarakat Indonesia terhadap produk BEV (battery electric vehicle) pertama Hyundai yang dirakit di Indonesia, ini merupakan pencapaian dan motivasi baru bagi Hyundai untuk terus berinovasi ke depannya. Kami juga ingin berterima kasih kepada pelanggan tercinta yang terus mempercayai Hyundai sebagai pemimpin di pasar EV," ujar Makmur selaku Chief Operating Officer HMID.

Ioniq 5 menjadi EV pertama yang dibangun di atas E-GMP atau Electric-Global Modular Platform yang mana memiliki segudang manfaat, di antaranya: peningkatan fleksibilitas, performa berkendara yang semakin bertenaga, peningkatan jarak tempuh, fitur keselamatan yang canggih dan lengkap, serta ruang interior untuk penumpang dan bagasi yang lebih luas.

Platform yang membuat interior Ioniq 5 terasa lebih lega ini juga mewujudkan tema 'Living Space' sehingga membuatnya menjadi kendaraan yang paling cocok digunakan saat kegiatan berpetualang di luar ruang karena memiliki fitur Vehicle-to-Load atau V2L, yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya memperoleh daya listrik hingga 3,6 kW untuk digunakan sebagai sumbermengisi ulang daya berbagai perangkat listrik, seperti sepeda listrik, skuter listrik, atau peralatan berkemah.

Dalam hal performa, Ioniq 5 juga cukup mengagumkan, dengan akselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dapat diraih hanya dalam 7,4 detik serta jarak tempuh luar biasa yang mencapai hingga 481 kilometer.

Hyundai Ioniq 5 tersedia dalam empat varian, yaitu Prime Standard Range seharga Rp718 juta, Prime Long Range seharga Rp759 juta, Signature Standard Range yang dilego Rp779 juta dan Signature Long Range yang dibanderol Rp829 juta (semua dalam kondisi on the road DKI Jakarta).

Ioniq 5 juga telah telah mendapatkan berbagai penghargaan global, salah satunya adalah World Car Awards yang diadakan di New York International Auto Show (NYIAS). Pada ajang penghargaan tersebut Ioniq 5 sukses menyabet tiga gelar sekaligus yakni: 'World Car of the Year', 'World Electric Vehicle of the Year', dan 'World Car Design of the Year'. Ioniq 5 telah memenangkan penghargaan lainnya, seperti German Car of the Year, UK Car of the Year, Auto Express' Car of the Year dan Auto Bild's Electric Car of the Year. (S-4)