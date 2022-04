IIMS Hybrid 2022 Ditutup Dyandra Capai Hasil Positif

SEREMONI penutupan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 di JIExpo Kemayoran Jakarta telah dilaksanakan pada Sabtu (9/4). Tercatat total transaksi dalam gelaran ini sejak 31 Maret 2022 s/d 8 April 2022 sebesar Rp 2,1 triliun dengan jumlah 4.000 Unit terjual. Dengan catatan, beberapa brand besar masih dalam tahap rekap data, sehingga masih sangat memungkinkan bahwa angka dapat terus bertambah. Terlebih pameran masih berlangsung hingga hari Minggu (10/4).

Dari sisi pengunjung, tercatat per 8 April 2022 mencapai total 298.000 orang atau naik 250% dari pengunjung IIMS Hybrid 2021 lalu. Sementara pengunjung daring website www.indonesianmotorshow.com mencapai 592.194. Hal tersebut menjadi hal yang perlu disyukuri lantaran Dyandra Promosindo membuktikan bahwa IIMS Hybrid 2022 tetap menjadi primadona bagi para pemegang merek. Raihan positif ini sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi Dyandra Promosindo terhadap peningkatan ekonomi tanah air.



IIMS Hybrid 2022 diikuti oleh sederet APM kendaraan roda empat terkemuka di Indonesia yang hadir pada IIMS Hybrid 2022 yakni seperti BMW, Chery, DFSK, Honda, Hyundai, Jeep, Mazda, MG, Mitsubishi, serta Prestige yang menampilkan unit Tesla Terbaru, Toyota, Suzuki serta Wuling.

Kendaraan roda dua diwakili brand ternama seperti Benelli & Keeway, Energica, Gesits, Honda, Italjet, Kawasaki, KTM & Husqvarna, NIU, Royal Alloy, Royal Enfield, Utomocorp, Volta, dan Yamaha. Pengunjung semakin dimanjakan dengan adanya Perhimpunan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI) serta puluhan brand Aftermarket.

Pemenang penghargaan

IIMS Hybrid 2022 juga mengukuhkan pemenang ajang pemilihan Miss IIMS Hybrid 2022. Penilaian pada Miss IIMS Hybrid 2022 adalah brain, beauty & talent. Tidak hanya kecantikan yang dinilai, tapi juga knowledge mengenai brand dan cara berbicara untuk menyampaikan informasi kepada customer. Adapun Miss IIMS Hybrid Best Costume 2022 dimenangi oleh Normala Sari. Kategori Miss IIMS Hybrid Talented 2022 dimenangkan oleh Winda Erika, dan kategori Miss IIMS Hybrid Favorite 2022 dimenangkan oleh Dersya.

Pada kesempatan yang sama, IIMS Hybrid 2022 mengumumkan pemenang dan memberikan penghargaan APM dari kendaraan roda empat dan dua dan kategori khusus yang telah berpartisipasi dalam perhelatan ini.

Pemenang IIMS Formula Electric Student Championship 2022:

- Best Skidpad, Universitas Negeri Yogyakarta

- Best Acceleration, Universitas Gadjah mada

- Best Endurance, Universitas Negeri Yogyakarta

- Best Business Plan, Institut Teknologi Kalimantan

- Best Team, Universitas Negeri Yogyakarta

Daftar pemenang kategori roda empat:

- Best APM Indoor Booth Activity yaitu Suzuki

- Best APM Outdoor Activity, dimenangkan oleh Hyundai

- Best Booth Car dibawah 600sqm yaitu MG

- Best Booth Car diatas 600sqm yaitu Toyota

- Best Booth Car di atas 1000sqm yaitu Suzuki

- Best Electric Car tahun 2022, adalah Hyundai Ioniq 5

- Best Sedan, Camry Hybrid

- Best SUV, Toyota Fortuner

- Best Cross Over, Honda HRV

- Best Favorite New Car Launch, Suzuki XL 7 FF Sport

- Best Hatchback, Honda City Hatchback

- Best MPV, Toyota All New Voxy

- Best City Car, Honda Brio RS

- Best Concept Car, MG 5 EV

- Most Tested Car Choice, Hyundai Ioniq 5

- Best New Comer Brand, Chery

- Best EV Commercial Car, DFSK Gelora E

- Inspirational Car Concept, Toyota Innova EV

- The Most Affordable EV Concept, Wuling GS EV

Daftar pemenang kategori roda dua:

- Best Electric Motorcycle, Volta Patriot X

- Best Booth Motorcycle dibawah 120 sqm, Royal Enfield

- Best Booth Motorcycle diatas 120 sqm, Yamaha

- Best Scooter, Keeway Shiny 150

- Best Sport Bike, Kawasaki Ninja ZX-25R

- Best Naked Bike, KTM Duke 790

- Best Cruiser Bike, Honda Rebel

- Best Favorite Motorcycle Launch, Husqvarna Svartpilen 250

- Best Touring, Honda CB150X

- Best Trail Adventure, Yamaha WR155

- Best Motorcycle Choice Yamaha Fazzio

- Best Local Motorcycle Brand, Gesits

- Best Sport EV Motorcycle, Energica Series

Kategori khusus:

- Best Booth Sponsor, MUFG Danamon Adira

- Best Booth PAHAMI, Venom

- Best Booth Aftermarket, Yuasa

- Best Booth CHSE Car Implementation, Suzuki

- Best Booth CHSE Motorcycle Implementation, Astra Honda Motor (AHM)

- The most viewed instagram post, BMW

- The Most interactive booth, Mitsubishi

- The Most favorite 360 booth, Maomoto

- Best Digital Innovation, Loket.com IIMS NFT Society

- Best E-Commerce Partner, Tokopedia

- Best EV Support, PLN

- Best Booth Indonesia Boating Gathering, BRP

