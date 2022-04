Wuling Unjuk Kemudahan Fitur Perintah Suara WIND di IIMS 2022

SEJALAN dengan tema 'Experience The Next Innovation' yang diusung Wuling Motors dalam gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, Wuling menghadirkan rangkaian produk dengan beragam inovasi, salah satunya adalah Wuling Indonesian Command (WIND), yaitu inovasi perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama yang tersedia di Almaz, Almaz RS, dan New Cortez.

Perintah suara interaktif ini memungkinkan pengguna menyalakan, mematikan, mengatur dan mengoperasikan berbagai fungsi kendaraan, seperti pendingin udara, jendela, dan panoramic sunroof. Sistem perintah suara ini juga bisa mengakses ragam hiburan seperti musik atau radio, mengatur volume suara, melakukan panggilan telepon, menjalankan aplikasi, serta menanyakan tanggal dan waktu terkini.

Pengemudi cukup mengatakan 'Halo Wuling' lalu diikuti perintah apa yang ingin dilakukan. Alternatifnya, pengemudi juga dapat menekan tombol di head unit atau tombol di setir, lalu diikuti kalimat perintahnya. Kata kunci 'Halo Wuling' berlaku seperti verifikasi atau wake-up word untuk menggunakan WIND. Suara ini akan dideteksi oleh sistem yang kemudian akan dijawab 'Halo'.

Fitur WIND melengkapi kehadiran teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) di seri Almaz RS. Sedangkan pada New Cortez, WIND bersanding dengan inovasi Internet of Vehicle (IoV) yang menjadikan MPV terbaru Wuling ini menyandang predikat sebagai Smart MPV.

Kecanggihan teknologi pada kendaraan Wuling dapat disaksikan dan dirasakan langsung di booth D9 seluas 868m2, hall D, JIEXPO Kemayoran selama pameran IIMS Hybrid 2022 berlangsung. Tersedia pula unit test drive Almaz RS dan New Cortez bagi para pengunjung yang ingin merasakan sensasi berkendara penuh kemudahan dan kenyamanan dengan fitur WIND.

Sebagai informasi tambahan, inovasi WIND mendapatkan sambutan hangat dari banyak kalangan, hal itu terlihat dari berbagai penghargaan yang diraihnya. Mulai dari 'Voice Command Berbahasa Indonesia Untuk Kendaraan Roda Empat Pertama di Indonesia' TRAS N CO Indonesia dan INFOBRAND.ID tahun 2020. Kemudian, Apresiasi Inovasi 2019 kategori Teknologi oleh Koran Sindo dan Sindonews.com, sampai dengan 'The Best Innovation in Marketing' dalam ajang Marketing Award 2020. (S-4)