Pasar Otomotif Membaik, Mitsubishi Patok Target 1.000 Unit di IIMS 2022

MELIHAT antusiasme masyarakat di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) optimistis dapat meraih target penjualan sebanyak 1.000 unit sepanjang pameran yang berlangsung selama 11 hari itu.

Target tersebut dipatok oleh MMKSI dengan bercermin pada tren penjualan kendaraan Mitsubishi Motors di ajang pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 yang belum lama digelar.

Hal itu diungkapkan oleh General Manager of Sales and Marketing Division MMKSI Amiruddin, dalam acara MMKSI Virtuel Interview IIMS Hybrid 2022, yang digelar pada Senin (4/4), secara daring yang diikuti oleh puluhan media. MMKSI melihat tren yang ada seperti di ajang JAW 2022, menurut Amiruddin, responsnya sangat bagus.

"Kalau dilihat di IIMS yang skalanya lebih besar (dibandingkan dengan JAW), kita punya target yang cukup baik. Kurang lebih 1.000 unit, (komposisinya) 60% Xpander dan 40% Pajero Sport," ujar Amiruddin.

Amiruddin menambahkan dengan kondisi pasar yang kian membaik, didukung momentum Ramadan yang trennya makin tumbuh, pihaknya optimistis dengan terget 1.000 unit lebih dapat tercapai.

Hal senada diungkap oleh Group Heaad Regional of Sales & Marketingh Division MMKSI Budi Daulay dalam kesempatan yang sama. "Biasanya, sebelum pandemi, satu bulan menjelang Lebaran menjadi momen bagi konusmen untuk melakukan pembelian kendaraan. Kami harapkan di tahun ini, apalagi masa pandemi, sudah berangsur pulih. Kami harap momen khususnya bulan ini, menjadi momen yang tepat bagi konsumen untuk melakukan pembelian," ujar Budi.

Apalagi menurut Budi, pihaknya sudah menyiapkan berbagai program menarik yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen yang berencana untuk membeli mobil baru untuk mudik lebaran, terkait dilonggarkannya aturan mudik tahun ini.

Program Menarik

Sepanjang gelaran IIMS Hybrid 2022, MMKSI menawarkan berbagai program pembelian kendaraan Mitsubishi, berupa uang muka (DP) ringan, bunga 0%, gratis asuransi hingga 2 tahun dan penwaran menarik lainnya.

Tidak hanya itu. Untuk after sales dan aksesoris resmi pun ditawarkan dengan diskon yang tak kalah menariknya. Menurut General Manager After Sales Division MMKSI Boedyarto, pihaknya memberikan diskon 10% untuk aksesoris asli New Xpander, dan diskon 15% untuk aksesoris resmi Pajero Sport, dashboard camera (dashcam) dengan diskon 10%, dan diskon coating package 15% selama di IIMS.

"Khusus untuk independen beli Extended Smart Package juga bisa. Ada diskon 5%. Pilihannya juga banyak setahun, dua tahun atau 5 tahun. Bisa konsultasi dengan petugas kami," ujar Boedyarto.

Boedyarto menambahkan, diskon yang cukup signifikan adalah pembelian ban dengan potongan harga hingga 34%. "Tentunya tire yang sesuai dengan standar yang dipakai oleh Xpander dan Pajero Sport," imbuhnya. (S-4)