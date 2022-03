Membedah Lebih Dalam Teknologi Wuling New Cortez

Wuling Motors menggelar acara bedah fitur dan teknologi New Cortez lebih mendalam melalui kegiatan virtual media briefing bersama Danang Wiratmoko dan Handi Ahmad selaku Product Planning Wuling Motors. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengenalkan fitur dan teknologi yang kini dimiliki oleh MPV pintar tersebut.

MPV New Cortez yang mengusung tagline 'Innovating Comfort Zone' kini dibekali dengan beragam fasilitas terbaru, termasuk Wuling Indonesian Command (WIND) dan Internet of Vehicle (IoV). Selain itu, terdapat juga sentuhan ulang di beberapa aspek beserta ragam fitur pendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara.

"WIND dan IoV, dua inovasi yang ditanamkan pada New Cortez sehingga MPV ini menggunakan Wuling Silver Logo. Selain itu New Cortez juga mendapatkan penyegaran di beberapa area, seperti bagian interior yang kini mengedepankan nuansa elegan, serta head unit canggih berukuran 10,25". Sektor performa dan fitur berkendara tetap mengandalkan mesin turbo 1.5L serta CVT plus berbagai perangkat keselamatan modern," terang Product Planning Wuling Motors Danang Wiratmoko.

New Cortez mengalami peningkatan ergonomi pada bagian kursi dan penambahan seat tray serbaguna yang dirancang khusus untuk mendukung segala aktivitas keluarga maupun bisnis. Penyegaran interior meliputi panel color bertekstur black marble serta premium black semi-leather seats yang menjadikan nuansa elegan di kabin.

Wuling Cortez terbaru dilengkapi comfortable tilt steering, exquisite atmosphere lamp, digital AC control, one push button, convenient electric front seat adjuster, auto up/down windows dengan anti pinch pada keempat jendelanya, auto door lock by speed, audio & Bluetooth steering switch.

Di bagian tengah dasbor terdapat head unit denganlayar 10.25 INCI yang memudahkan akses untuk beragam fitur. Mulai dari Wireless Mirrolink untuk menghadirkan tampilan smartphone pada layar head unit tanpa kabel, USB dengan Fast Charging untuk mengisi daya gawai dengan cepat, Internet Connectivity dan built-in apps, Bluetooth, Navigation sampai dengan Vehicle setting guna mengatur fungsi kendaraan.

"Vehicle setting pada head unit New Cortez ini dapat mengatur 5 fungsi. Terdiri dari pengaturan jendela, pengaturan lampu kendaraan seperti follow me home sampai indoor light delay time, kemudian penguncian pintu, lalu fungsi wiper sampai dengan pelipatan kaca spion," ujar Product Planning Wuling Motors Handi Ahmad.

Wuling New Cortez didukung fitur keselamatan yang dapat diandalkan. Mulai kamera parkir, sensor parkir depan belakang, seat belt reminder, Auto Vehicle Holding, Electric Parking Brake, Electric Stability Control, rem cakram depan belakang, Hill Hold Control, 4 buah airbag di depan dan samping, fatigue driving warning, ABS, EBD, BA, Emergency Stop Signal, Tire Pressure Monitoring System dan masih banyak lagi.

Dari sisi eksterior, New Cortez yang mengusung konsep berbeda. Perbedaan tersebut ditegaskan melalui Wuling silver logo pada bagian depan dan belakang. Selain itu, desain velg alloy baru dengan two-tone color membuat tampilan lebih berkelas. Sedangkan Classy electric sunroof, stylish led headlamp, LED rearlamp sampai dengan roof rail tetap hadir di Cortez ini.

Performa yang disajikan oleh New Cortez berasal dari powerful 1.5 liter turbocharged engine yang berkompetensi mengeluarkan tenaga hingga 140 HP dan torsi 250 Newton meter serta dihantarkan oleh CVT yang smooth serta responsif dengan 4 mode pilihan berkendara yaitu normal, eco, sport dan 8-speed manual simulation. (S-4)