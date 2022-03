Road To IIMS Hybrid 2022 Fokus Dorong Program Partisipan

MINGGU kedua gelaran Road to IIMS Hybrid 2022, sederet tayangan dari review brand mobil dan motor hingga partner program meramaikan akhir pekan para pecinta otomotif. Tayangan menarik Road To IIMS Hybrid 2022 dapat disaksikan para pecinta otomotif melalui situs resmi www.indonesianmotorshow.com. Masih dalam rangkaian Road to IIMS Hybrid 2022, proses produksi konten tentu menerapkan protokol kesehatan.

Benelli

Setelah melakukan launching scooter Benelli Panarea 125 cc di perhelatan IIMS Hybrid 2021, di IIMS Hybrid 2022 Benelli akan kembali membuat kejutan kepada pecinta otomotif dengan melaunching scooter berkapasitas 150cc. Selain harga yang relatif terjangkau, akan tersedia program Bundling selama perhelatan IIMS berupa windshield dan top box.

Minggu kedua penayangan Road to IIMS Hybrid 2022, Benelli 502c mendapatkan giliran untuk diulas. Motor Cruiser ini dibekali mesin dua silinder 500 cc, injeksi, 4-katup SOHC, berpendingin cairan dengan suara seperti 4 silinder. Untuk para pecinta otomotif yang mencari motor sebagai bahan modifikasi, Benelli menyediakan berbagai produk dengan harga kompetitif yakni Patagonian Eagle 250 cc dan Motobi 152cc - 200cc.

Chery

Tahun ini, Chery kembali ke Indonesia berstatus 100% PMA sehingga lebih mudah mengetahui keinginan masyarakat Indonesia. Produk yang akan diluncurkan di Indonesia akan ditampilkan di IIMS Hybrid 2022 salah satunya Tiggo 7 Pro berfitur airbags 6 titik, Charging Wireless, Head Unit 10 inci, screen full digital, sensor blind spot, lampu di bagian bawah mobil, bagasi yang luas, Voice Command dan ada 2 drive mode Eco dan Sport.

V-Kool

V-Kool, salah satu kaca film terbaik di Indonesia sejak 1995. Selama perkembangan zaman, masyarakat lebih menyukai kaca film yang lebih gelap sehingga V-kool menghadirkan VRX 15 dan X05 dengan pilihan tipe reflektif maupun tidak serta tipe metal dan non metal. V-Kool juga menghadirkan V-kool PPF (Paint Protection Film),

Selama IIMS Hybrid 2022, V-Kool memberikan program menarik melalui kerja sama dengan Tokopedia berupa diskon 30% dan V-Kool juga memberikan extra potongan hingga Rp1 juta. Program ini berlaku selama IIMS Hybrid 2022. V-Kool juga akan memberikan Special Gift voucher untuk pembelian produk-produk dalam V-kool untuk 27 customer pertama pada 3 hari pertama di IIMS Hybrid 2022.

Gesits

Memasuki Q1 2022, PT Gesits Bali Pratama menyajikan program berupa promo cashback senilai Rp1.250.000, berlaku dalam mekanisme pembelian cash maupun kredit. Pada 2022 ini, Gesits tetap fokus terhadap penjualan unit G1 yang memiliki tiga mode berkendara, Mode Eco, Urban dan Sport.

Pada pembelian unit G1, Gesits menyediakan customize warna bagi konsumen yang ingin memiliki produk G1 dengan warna favoritnya. Sebagai salah satu pionir di segmen kendaraan listrik roda dua, Gesits menyediakan layanan after sales seperti Home Service. Pada IIMS Hybrid 2022, Gesits menyediakan program cashback Rp1.500.000 untuk setiap pembayaran kredit maupun cash.

Moladin

Pada IIMS Hybrid 2022, Moladin siap menjadi Official Trade-in Partner. Moladin memberikan kemudahan untuk para konsumen dalam menjual atau membeli mobil di mana saja, cukup melalui aplikasi yang mudah digunakan. Moladin bisa memastikan kepada pembeli untuk dapat melihat unit dan langsung membeli mobil yang diimpikan melalui cash ataupun kredit hingga membantu balik nama maupun pemeriksaan kendaraan di rumah.

Selama IIMS Hybrid 2022, Moladin memberikan program menarik. Bagi Sobat IIMS yang ingin menjual mobil Trade-in ke Moladin dapat bergabung sebagai agen Moladin dan mendapatkan penghasilan tambahan dan komisi di Moladin unlimited, juga akan dilatih dan terbuka untuk semua kalangan.

Bagi pengunjung yang menjual mobilnya selama IIMS Hybrid 2022 akan mendapatkan tambahan Cash in Advance. Moladin juga menghadirkan Grand Prize kepada pengunjung dan membagikan up to 10 tiket gratis setiap harinya hanya di Instagram @moladin_id. (S-4)