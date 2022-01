HPM Perkenalkan New Honda Accord

PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan New Honda Accord, pada Selasa (25/1). Honda Accord versi facelift ini semakin premium dengan kabin yang lebih nyaman berkat beberapa ubahan, sekaligus menambah kesan elegan pada mobil ini.

Sentuhan ulang pada New Accord meliputi Power Sunroof, interior dari beige menjadi hitam pada bagian seat, door trim, console tengah, serta dashboard yang memberikan kesan sporti dan premium di dalam kabin.

Kenyamanan di dalam kabin New Honda Accord juga dilengkapi New LED Interior Light, New LED Map Light serta New All Auto Up Down Power Window yang semakin memberikan kemudahan bagi pengemudi dan penumpang.

"Honda Accord merupakan mobil yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, sehingga mobil ini menjadi salah satu mobil istimewa bagi kami dan juga para loyalis Honda. Hari ini kami akan memulai untuk mengirimkan New Honda Accord ke dealer-dealer resmi Honda di Indonesia sehingga pelanggan dapat melihat dan melakukan booking secara langsung. Kami berharap perubahan-perubahan yang kami berikan pada mobil ini dapat menciptakan kenyamanan yang lebih untuk para pelanggan," ungkap Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy, Selasa (25/1)

Sosok baru New Honda Accord bisa disaksikan di Dreams Cafe by Honda yang berlokasi di Lantai Dasar Mall Senayan Park, Jakarta, mulai 25 Januari hingga 6 Fevruari. Secara bertahap, Honda juga telah mengirimkan New Honda Accord ke berbagai dealer resmi di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, Honda Accord merupakan sedan yang mencatatkan penjualan terlama dan tertinggi hingga saat ini, dengan total penjualan sebanyak 81.402 unit sejak 1978 hingga Desember 2021. Mobil ini pun menjadi salah satu model dengan sejarah terpanjang untuk Honda, dimana generasi pertamanya mulai diperkenalkan di Jepang pada 1976.

New Honda Accord menampilkan garis atap yang lebih rendah, serta kap mesin yang lebih panjang untuk menghasilkan aerodinamika yang lebih baik. Bagian depan menampilkan Chrome Grille berfitur Active Grille Shutter dan Air Curtain di bumper depan untuk performa yang lebih aerodinamis.

Bagian samping terdapat pelek alloy 18 inci dengan desain memukau dan Dual Chrome Exhaust Pipe Finisher untuk memperkuat tampilan New Honda Accord sebagai sebuah sedan premium.

New Honda Accord juga menggunakan berbagai fitur lampu LED pada eksterior, yang meliputi Full LED Headlight, LED Daytime Running Lights (DRL), Rear Combi Lamp with LED Light Bars, LED High-Mount Stop Lamp, dan LED Turn Signal.

Sedan flagship Honda ini didukung mesin 1.5L VTEC Turbo Engine bertenaga 190 PS dengan torsi maksimal 260 Nm pada 1.600 – 5.000 rpm. Mesin ini dikombinassi trensmisi CVT with Earth Dreams Technology. Tersedia fitur SPORT Mode untuk pengaturan performa yang lebih agresif serta ECON Mode untuk pengaturan karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

New Honda Accord pun masih mempertahankan standar keselamatan tertinggi Honda dengan teknologi Honda SENSING yang berfungsi untuk membantu pengemudi menghindari dan meminimalisir potensi kecelakaan saat berkendara. (S-4)