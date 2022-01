Mitsubishi Pasarkan 104.407 Unit Kendaraan Sepanjang 2021

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan pencapaian positif untuk penjualan retail kendaraan penumpang maupun niagaa ringan Mitsubishi Motors di Indonesia. Sepanjang 2021, MMKSI berhasil menjual 104.407 unit dan meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 13,2%. Pencapaian tersebut meningkat 90,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan total peningkatan penjualan hampir 50.000 unit.

President Director MMKSI Naoya Nakamura menyampaikan, pencapaian ini sangat memotivasi perusahaan untuk memulai tahun 2022 dengan lebih positif. Perusahaan juga sangat mengapresiasi penerimaan baik dari konsumen terhadap produk-produk Mitsubishi Motors.

"Selain adanya relaksasi PPnBM 100% dari Pemerintah, kehadiran New Xpander juga membantu kami dalam mencapai angka tersebut dan menjadi bukti bahwa produk serta layanan kami menjawab semua kebutuhan dan ambisi masyarakat Indonesia,” imbuh Nakamura san, Jumat (14/1).

Sepanjang 2021, MMKSI konsisten dalam memberikan inovasi untuk produk serta layanannya. Dari sisi produk, MMKSI telah menghadirkan New Pajero Sport, Xpander Rockford Fosgate Black Edition, Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition, serta New Xpander dan New Xpander Cross. MMKSI juga berkontribusi dalam mempercepat perkembangan mobil listrik di Indonesia, dengan menghadirkan Minicab MiEV pada ajang GIIAS 2021, sebuah kendaraan niaga yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik.

Dari sisi pelayanan, MMKSI tetap secara aktif memperluas fasilitas diler serta bodi dan cat di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, MMKSI juga menghadirkan MIRA, Mitsubishi Virtual Assistant serta beragam inovasi pada fitur-fitur My Mitsubishi Motors ID (MMID) yang memberikan warna baru dalam dunia digital dan mengutamakan kenyamanan bagi penggunanya untuk mendapatkan layanan terbaik MMKSI.

Sepanjang Desember 2021 lalu, MMKSI berhasil menjual 12.617-unit dengan pangsa pasar sebesar 13,8%. Pada periode tersebut MMKSI menjual kendaraan penumpang sebanyak 9.004 unit. Sedangkan di segemen kendaraan niaga ringan, MMKSI berhasil mencatat penjualan 3.613 unit.

Model Xpander (termasuk Xpander Cross) mendominasi penjualan MMKSI hingga 60,08% dan L300 berkontribusi 19,27% serta Pajero Sport berkontribusi 11,25% penjualan MMKSI.

Sepanjang Desember 2021, Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross) turut menjaga pangsa pasar di segmen small MPV sebesar 34% atau telah terjual sebanyak 7.581 unit. Angka tersebut meningkat 3.225 unit dibandingkan dengan penjualan November 2021.

Pajero Sport meraih pangsa pasar sebesar 30,3% di segmen medium SUV 2.500 cc (4x2 dan 4x4) dengan total penjualan 1.420 unit. Sementara L300 mempertahankan posisinya di segmen small pick-up 4x2 dengan pangsa pasar 59,7% atau 2.431 unit. Sedangkan Mitsubishi Triton tetap mempertahankan posisinya di segmen pick-up 4x4 dengan pangsa pasar 69,1% atau terjual sebanyak 1.174 unit. (S-4)