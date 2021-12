Tren Positif Penjualan Mobil Honda Terus Berlanjut

PT Honda Prospect Motor melaporkan penjualan kendaraannya menjelang tutup tahun 2021, dengan tren yang positif. Sebanyak 7.005 unit mobil Honda terjual sepanjang November lalu, atau secara retail nasional, meningkat 14,8% dibandingkan penjualan bulan sebelumnya. Secara total, Honda berhasil menjual sebanyak 81.485 unit sepanjang 2021 atau 17% lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penjualan terbesar untuk Honda pada November kembali dibukukan oleh Brio dan City Hatchback RS. Sepanjang November lalu, Brio berhasil membukukan penjualan sebanyak 2.573 unit, dengan Brio Satya sebanyak 1.982 unit, dan Brio RS sebanyak 591 unit. Secara total, penjualan Honda Brio memberikan kontribusi sebesar 37% dari total penjualan Honda pada November 2021.

Model-model Honda lain yang ikut berkontribusi, terdiri dari City Hatchback RS yang mencatatkan penjualan sebanyak 1.206 unit, diikuti oleh New Honda CR-V sebanyak 1.148 unit dan HR-V 1.5L sebanyak 1.045 unit. Selain itu, Mobilio terjual sebanyak 502 unit, disusul BR-V 423 unit, Civic Hatchback 49 unit, HR-V 1.8L sebanyak 23 unit dan New Honda Odyssey 18 unit. Untuk jajaran mobil sedan, Honda City terjual sebanyak 9 unit, Accord sebanyak 5 unit, Civic 3 unit dan Civic Type R 1 unit.

Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy, mengatakan bahwa peningkatan penjualan Honda di November ini masih didukung oleh permintaan konsumen terhadap model-model yang mendapatkan insentif PPnBM DTP.

"Dengan masih akan berlakunya program PPnBM DTP sampai akhir tahun ini, kami optimis bahwa trend penjualan yang positif ini akan terus bertahan. Kami percaya untuk tahun depan pemerintah juga akan mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk terus mendukung pertumbuhan industri," lanjut dia.

HPM juga menyampaikan bahwa pada Januari 2022, Honda akan memulai pengiriman untuk All New Honda BR-V yang diproyeksikan akan menjadi salah satu kontributor penjualan terbesar untuk Honda di tahun depan.

Sejak diluncurkan pada bulan September lalu, All New Honda BR-V disambut baik oleh konsumen dengan pemesanan telah mencapai lebih dari 2.500 unit. Honda juga telah mengumumkan harga resmi untuk All New Honda BR-V pada pada bulan November lalu, namun harga tersebut akan disesuaikan jika terjadi perubahan regulasi pajak di tahun depan. (S-4)