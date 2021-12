Wuling Gelar Promo Akhir Tahun

MENJELANG tutup tahun 2021, Wuling Motors menggelar program bertajuk 'Year End Sale' yang menghadirkan beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan Wuling. Program promo yang berlangsung selama Desember 2021 di seluruh Indonesia ini berlaku untuk semua lini produk Wuling, mulai dari Formo S, New Confero series, seri Cortez CT, seri Almaz, maupun Almaz RS.

"Kami menghadirkan promo Year End Sale sebagai kesempatan baik bagi konsumen untuk dapat memiliki kendaraan Wuling pilihannya dengan penawaran yang menarik. Kami berharap melalui program ini dapat memberikan kemudahan kepada para pelanggan untuk melangkah menuju kehidupan lebih baik bersama produk Wuling sejalan dengan semangat 'Drive For A Better Life'," jelas Brand & Marketing Director Wuling Motors, Michael Budihardja.

Mengenai promo untuk setiap lini produk dimulai dari segmen SUV Wuling yang terdiri dari Almaz RS dan Almaz. Kedua model SUV ini mendapat subsidi PPnBM dari Wuling. Selain itu, ada penawaran kredit bunga 0% atau DP 25%. Khusus untuk Almaz RS yang dilengkapi dengan Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang menggabungkan Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistance System (ADAS) ini juga ditambahkan dengan program Wuling Servis Prioritas.

Seri Cortez CT 'The New Advanced MPV', untuk tipe C dan L mendapatkan subsidi PPnBM dari Wuling dan juga paket kredit bunga 0% atau DP 25%. Selain itu ada gratis biaya servis berkala selama 4 tahun/50.000 Km (mana yang tercapai lebih dahulu). Kemudian untuk Cortez CT tipe S juga mendapatkan penawaran tambahan berupa cicilan dan DP yang terjangkau.

Kemudian pada kelas Low MPV, New Confero dan New Confero S yang tergabung dalam program insentif PPnBM dari pemerintah ini, Wuling turut memadukannya dengan penawaran berupa cicilan dan DP terjangkau. New Confero series memberikan gratis biaya servis berkala selama 4 tahun/50.000 Km (mana yang tercapai lebih dahulu).

Formo S yang baru diluncurkan pada bulan Oktober lalu turut serta dalam insentif PPnBM ditanggung oleh pemerintah. Lini produk dengan kabin lapang dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan usaha ini juga menawarkan promo berupa cicilan ringan serta DP terjangkau.

Selain itu, Wuling menghelat program Wuling 4tune dimana pelanggan berkesempatan untuk mendapatkan produk Wuling dengan setengah harga. Program ini berlaku untuk pembelian produk Wuling apapun hingga 25 Desember 2021

Para pelanggan yang telah melakukan pembelian juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang tunai jutaan rupiah melalui program Super Partner dengan mengajak kerabat atau teman untuk membeli mobil Wuling selama promo berlangsung. Tentunya keseluruhan program promo diatas mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. (S-4)