Penjualan All New Veloz Kini Lebih Laris dari All New Avanza

SEJAK diluncurkan pertama kali oleh PT Toyota Astra Motor (TAM) pada 10 November 2021 lalu, perusahaan otomotif terbesar di Indonesia ini menegaskan bahwa mulai di generasi ketiga ini, Toyota Veloz tidak lagi berada di bawah lini Avanza, melainkan telah menjadi model yang terpisah dan lebih 'premium'.

Seiring dengan pemisahan tersebut, membuat peta penjualan kedua model andalan Toyota di segmen MPV ini juga mengalami perubahan, dimana volume penjualan Veloz kini justru berada di atas Avanza.

Menurut Vice President Director TAM Henry Tanoto, jumlah Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) pada kedua model tersebut sepanjang November telah mencapai lebih dari 12.000-an unit, meningkat hampir dua kali lipatnya dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya membukukan 6.200-an unit.

"Tapi angka tersebut masih dicampur dengan model yang lama," ujar Wakil Presiden TAM Henry Tanoto dalam konferensi pers virtual di sela-sela acara Jurnalis Test Drive Avanza-Veloz di Bali, Selasa (7/12).

Dari 12.000 an itu, sambung Henry, sebanyak 8.200-an disumbang oleh All New Avanza dan All New Veloz atau lebih tinggi dari Avanza dan Veloz sebelumnya.

Menyoal komposisi antara kedua model tersebut, Henry mengatakan bahwa dari hasil yang baik ini, kenaikannya justru di All New Veloz dibandingkan Veloz generasi sebelumnya, dimana kenaikannya mencapai 178%. yang membuat komposisinya menjadi terbalik.

Jika di generasi sebelumnya yang lebih dominan adalah Avanza dengan rata – rata komposisi 68,3%, pada generasi baru ini justru (All New) Veloz yang mendominasi dengan komposisi 67,4%

"Namun komposisinya mungkin akan bergerak terus mengingat ini adalah model yang baru di-launching. Biasanya kalau baru launching, banyak impulsif buyer," ujar Henry.

Komposisi tipe dari masing-masing All New Avanza dan All New Veloz menggambarkan profil dari konsumennya. All New Avanza tipe 1.5 G M/T dan 1.5 G CVT menjadi pilihan utama pelanggan yang umumnya adalah first buyer dan lebih mengedepankan aspek fungsional untuk mendukung kegiatan rutin mereka, baik di dalam maupun luar kota.

Sementara tipe tertinggi pada All New Veloz yaitu 1.5 Q CVT dan 1.5 Q CVT TSS lebih mendominasi sesuai dengan profil penggunanya yang membutuhkan kendaraan yang stylish dan dibekali dengan advance features yang lengkap untuk mendukung aktivitas lifestyle mereka sehari-hari di beragam lokasi. (S-4)