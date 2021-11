SIS Rilis All New Ertiga Suzuki Sport FF

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport FF. Mengacu pada namanya, FF atau Finest Form merupakan representasi dari line up terbaru Suzuki yang mengusung tagline 'Semakin Bangga, Semakin Istimewa'.

All New Ertiga Suzuki Sport FF diluncurkan di ajang pameran otomotif tahunan terbesar Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang (11/11).

“Saya bangga hari ini dapat meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport FF sebagai line up terbaru Suzuki. Selain sebagai wujud komitmen kami terhadap penguatan industri otomotif di saat pandemi covid-19, ini adalah peluncuran produk pertama yang saya lakukan sebagai pimpinan baru Suzuki Indonesia.," ungkap President Director Suzuki Indonesia Shingo Sezaki,

Disebut Finest Form karena total terdapat 13 pengembangan baru pada All New Ertiga Suzuki Sport FF. Pada bagian eksterior tampil lebih sporty, atraktif, dan modern berkat ubahan baru seperti bold two tone color, front grille color, front diffuser black color with red accent color, front under spoiler list black color, outside mirror black color with red accent decal, side body black decal, side under black color with red accent color, rear upper spoiler black color, moulding back door garnish red color, rear diffuser black color with red accent color, serta black decal on rear bumper.

Sedangkan bagian interior dilengkapi fitur canggih E-mirror yang terletak di spion tengah. E-mirror mampu merekam kejadian yang ada di depan maupun di belakang serta berfungsi memperlihatkan kondisi belakang mobil saat berkendara tanpa terhalang penumpang pada baris ke-2 atau ke-3 sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

Masih di bagian dalam mobil, jok All New Ertiga Suzuki Sport FF menggunakan Red Stitch Leather Look Seat yang tampil sangat sporty dan nyaman saat dikendarai.

All New Ertiga Suzuki Sport FF juga dilengkapi berbagai fitur canggih terbaru di kelasnya. Mulai dari electronic stability programme (ESP), dual SRS airbags, ISOFIX, ABS+EBD, hill hold control untuk transmisi otomatis (AT), serta AC auto climate with heater, reverse camera & parking sensor, hingga projector headlamp with LED DRL.

4W Marketing Director SIS Dony Saputra mengatakan, hadirnya All New Ertiga Suzuki Sport FF merupakan bagian dari pengembangan produk yang selalu Suzuki lakukan untuk menjangkau berbagai karakter dan kebutuhan konsumen yang beragam.

“All New Ertiga Suzuki Sport FF sangat cocok untuk keluarga modern yang membutuhkan mobil yang Aman, Mewah, Irit, sekaligus Nyaman. Dengan berbagai penyegaran di bagian eksterior dan penambahan fitur di bagian interior, kami harap mobil yang kini tampil lebih sporty dan dinamis ini dapat diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia,” imbuhnya.

All New Ertiga Suzuki Sport FF tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) yang dibanderol Rp258,35 juta dan otomatis (AT) dengan harga Rp268.15 juta. Untuk warna, All New Ertiga Suzuki Sport FF hanya memiliki 1 pilihan warna yaitu White & Black (two tone color). (S-4)