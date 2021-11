Mengintip Deretan Jagoan Baru Audi di GIIAS 2021

PT Garuda Mataram Motor (GMM) Agen Pemegang Merek Audi di Indonesia kembali memperkenalkan dua line-up terbaru mereka yaitu New Audi RS4 Avant, New Audi A5 Sportback serta tampilan terbaru SUV termewah mereka Audi Q8 RS Look di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang berlangsung pada 11-21 November 2021.

New Audi RS 4 Avant

New Audi RS 4 Avant merupakan station wagon paling bertenaga yang ditawarkan oleh Audi di Indonesia. Dibekali mesin bensin V6 2.9 Liter TFSI Twin-Turbo dengan output 450 PS plus torsi maksimal 600 Nm di kisaran 1.900 hingga 5.000 rpm.

Limpahan output dari mesin 2.9 liter TFSI ini diteruskan ke sistem penggerak empat roda permanen quattro yang dimiliki Audi melalui transmisi otomatis 8-speed tiptronic. Alhasil, ia mampu berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam 4,1 detik.

Dengan paket dinamik RS, kecepatan maksimalnya juga dapat ditingkatkan dari 250 km/jam menjadi 280 km/jam. Bobot mesin TFSI ini juga hanya 182 kg atau 31 kg lebih ringan dibandingkan mesin V8 yang digunakan oleh generasi sebelumnya.

Dibandingkan dengan A4 Avant, New Audi RS 4 Avant memiliki grille Singleframe yang lebih lebar dan lebih rata, lengkap dengan struktur sarang lebah 3-dimensi berwarna hitam gloss dan dirancang tanpa bingkai untuk memberikan tampilan yang bersih.

Suspensi five-link di bagian depan dan belakang memberikan dukungan optimal terhadap gaya longitudinal dan lateral. Penggunaan suspensi sport RS membuatnya tujuh milimeter lebih rendah dibandingkan Audi S4.

New Audi RS 4 Avant dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2,543 miliar (off the road).

New Audi A5 Sportback dan Coupe

Generasi terbaru New Audi A5 Sportback mendapatkan revisi di bagian depan yang menampilkan kesan lebih bertenaga. Celah ventilasi di bagian atas grille mengingatkan pada desain klasik pada Audi Sport quattro dari tahun 1984.

Audi A5 Sportback yang dibekali mesin 2.0 Liter TFSI ditawarkan dalam tiga pilihan yaitu berpenggerak roda depan (FWD), berpenggerak empat roda (all-wheel-drive/AWD) quattro, dan Coupe quattro, dengan keluaran output mesin yang berbeda.

Untuk varian A5 Sportback penggerak roda depan (RWD) memiliki tenaga 190 hp dengan torsi 320 Nm. Sementara untuk varian A5 Sportback quattro dan A5 Coupe quattro memiliki tenaga 245 hp dan 370 Nm.

Berpadu dengan transmisi otomatis 7-speed S-Tronic, New Audi A5 FWD imampu berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam dalam 7,5 detik dengan kecepatan puncak 241 km/jam. Sementara pada New Audi A5 Sportback quattro 5,9 detik dan Coupe quattro 5,5 detik yang masing-masing memiliki kecepatan puncak 250 km/jam.

New Audi A5 Sportback dan Coupe dipasarkan di Indonesia dengan harga mulai dari Rp. 1.251 miliar (off –the-road).

Audi Q8 RS Look

Satu produk pamungkas yang menjadi unggulan Audi di ajang GIIAS 2021 ini adalah line up SUV full-size Audi Q8 yang telah mendapatkan sentuhan tampilan lebih sporty dengan penambahan bodykit RS Look senilai total Rp250 juta.

Bodykit RS yang disematkan terdapat pada Front Bumper, Rear Bumper, Wheel Arch Liners, Door covers, dan Sport Exhaust with valvetronic. Ada pula sentuhan black glossy pada Front Grille, Air guide Grille, dan Rear diffuser.

Sentuhan warna aluminium matt RS terdapat pada Front spoiler, Side mirror covers, dan Rear trim. Sedangkan Exhaust trim menggunakan nuansa stainless steel, dan laburan warna merah pada bagian Brake Caliper.

Audi Q8 dibekali mesin V6 3,0 liter berteknologi Mild-Hybrid (MHEV) yang mampu menghasilkan 340 hp dan torsi 500 Nm. Dikawinkan dengan transmisi otomatis 8-speed Tiptronic, SUV ini dapat berakselerasi 0 – 100 km/jam dalam 5,9 detik dengan kecepatan maksimal 250 km/jam.

Sistem penggerak empat roda khas Audi, quattro menyalurkan tenaga mesin pada keempat rodanya dengan pembagian 40:60 ke sumbu roda depan dan belakang. Jika diperlukan, rasio distribusi tenaga ini dapat diubah ke sumbu roda yang membutuhkan traksi lebih baik.

Audi Q8 RS Look dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp.2.449 miliar (off –the-road). (S-4)