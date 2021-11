Program Apresiasi Konsumen Mitsubishi Fuso Kembali Digelar

DISTRIBUTOR resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), menghadirkan Truck Campaign 2021 sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia di Indonesia. Truck Campaign merupakan acara apresiasi kepada pelanggan yang diselenggarakan oleh KTB setiap tahun.

Di acara ini KTB mengajak para konsumen setia dan juga calon konsumen untuk mendengar kendala dan kebutuhan mereka, kemudian memberikan solusi kepada mereka. Selain itu, dalam acara tersebut, para peserta akan mendapatkan penawaran khusus penjualan unit, servis, dan suku cadang.

Tahun ini, KTB berencana menggelar 27 rangkaian acara di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Medan, kemudian ke Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali, Pontianak, Makassar dan kota-kota lainnya selama periode November – Desember 2021, dengan dukungan diler resmi nasional Mitsubishi Fuso.

Berkat kepercayaan seluruh diler dan pelanggan, Mitsubishi Fuso dapat meraih pangsa pasar sebesar 50,2% pada September 2021. Atas pencapaian luar biasa ini, KTB berkomitmen untuk semakin meningkatkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pendekatan.

Dalam acara ini, KTB juga akan memberikan informasi teknologi EURO 4. KTB memiliki pengalaman teknis dan pengetahuan yang cukup dalam mesin common rail di Indonesia. Selain itu, KTB akan menyediakan berbagai solusi berbasis digital untuk mewujudkan operational excellence pelanggan, seperti Runner Telematics dan e-commerce digital sales point saat ini yaitu Tokopedia, serta yang akan segera hadir, Monotaro. (S-4)