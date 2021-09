Hayaidesu Rilis Handgrip Kolaborasi Katros Garage dan Shitlicious

PARA pengguna sepeda motor, terutama yang hobi turing jarak jauh mungkin kerap merasakan telapak tangannya merasa kurang nyaman usai berkendara cukup lama. Sementara bagi para penyuka modifikasi juga merasa handgrip standar kurang serasi dengan aliran modifikasi yang diterapkan pada sepeda motor mereka.

Menjawab hal itu, produsen aksesoris sepeda motor Hayaidesu baru-baru ini kembali memperkenalkan koleksi handgrip terbaru hasil kolaborasi Hayaidesu dengan dua influencer otomotif Ibukota, yaitu Andi Akbar yang lebih dikenal dengan Atenx Katros Garage dan juga Alitt Susanto atau yang biasa dikenal dengan Shitlicious.

Kolaborasi ini menghasilkan dua konsep yang berbeda. Untuk handgrip dari Atenx Katros berkonsepkan tentang handgrip yang dikhususkan untuk para penikmat modifikasi motor yang desainnya 'Elo banget'. Sementara handgrip untuk Shitlicious dari Alitt Susanto diberi konsep 'The Journey' yang berorientasi kepada sebuah perjalanan.

"Modif Motor itu bukan supaya bikin motor elo keliatan lebih hedon atau bagus, tapi modif itu supaya bikin motor elo jadi elo banget," ujar Atenx Katros.

"It’s not about the destination, it’s about the journey," timpal Alitt Susanto, saat mengungkapkan makna dari konsep yang diusung pada produknya.

GM Marketing dari Hayaidesu Pramondiaz Utomo Bako mengatakan, dengan dua konsep yang diusung oleh handgrip baru ini para pengguna sepeda motor dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Kedua Handgip hasil kolaborasi ini memberikan para penikmat roda dua sebuah pilihan apakah kalian lebih menyukai modifikasi motor atau menikmati setiap momen yang ada pada saat kalian berkendara," ujar Pramondiaz melalui siaran resmi, Rabu (29/9) .

Ia menambahkan, dari hasil riset internal disimpulkan bahwa keseimbangan dan kendali merupakan bagian yang sangat penting dari berkendara. Pasanya hal ini sangat terkait dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan berkendara.

Produk yang 100% didesain, dan diproduksi di dalam negeri ini terbuat dari synthetic rubber yang diformulasikan secara khusus untuk menghasilkan handgrip yang nyaman digenggam dalam berbagai kondisi cuaca.

"Handgrip Hayaidesu merupakan sebuah universal handgrip yang memiliki material soft compound yang membuat handgrip ini terasa empuk dan nyaman ketika digunakan," imbuh Pramondiaz.

Dengan hadirnya dua produk hasil kolaborasi ini menambah koleksi produk handgrip Hayaidesu yang saat ini tersedia dalam enam varian, yaitu: The Storm, The Urban, The Tourer, Hayaidesu X Tokopedia, Hayaidesu X Katros Garage, dan Hayaidesu X Shitlicious.

Handgrip hasil kolaborasi dengan Katros Garage dan Shitlicious ini baru akan diluncurkan secara resmi pada Hayaidesu Indonesia Official Store di Tokopedia pada Jumat (1/10). Untuk merayakan peluncuran ini, koleksi handgrip terbaru tersebut dijual dengan banderol Rp147.500 yang berlaku hanya pada tanggal 1-5 Oktober 2021 sebelum ditawarkan dengan harga resmi senilai Rp295.000. (S-4)